“Cue” 1x12: ¿qué pasará en el nuevo episodio del anime de actrices de voz?

Aunque no está en la cima los nombres de la temporada, “Cue!” mantiene las expectativas como uno de los selectos animes de invierno de 2022, con 24 episodios planeados. Si bien es principalmente un slice of life, la temática de seguir a un grupo de aspirantes a ser actrices de voz no es muy usual en la industria, por lo que igualmente hay varios fans al tanto de la serie.

El episodio 11 de “Cue!” estuvo centrado en Chun x 4 y sus cuatro integrantes, quienes tuvieron que ir al pueblo natal de Chisa para dar un pequeño concierto. No se trató de algo muy mediático, pero era una presentación importante para el nuevo grupo. El drama giró alrededor del miedo de Chisa por decepcionar a su gente en el escenario.

Chun x 4 dando su concierto en el episodio 11 de "Cue!". Foto: Yumeta Company

Avance del episodio 12 de “Cue!”

Como ha sido a lo largo de la temporada, después del ending hay un breve adelanto del próximo capítulo en la forma de una sola imagen. En esta se observa a Haruna, y por lo visto será respecto a su rol en la serie que está grabando. Se confirmó, además, que el nuevo episodio llevará como nombre “Actriz de voz principiante”.

Haruna en el adelanto del episodio 12 de "Cue!". Foto: Yumeta Company

¿Dónde y cuándo ver el episodio 12 de “Cue!”?

Al igual que toda la serie, el duodécimo capítulo de “Cue!” se estrenará a la 1.55 a. m., en Japón, el sábado 26 de marzo. Asimismo, estará disponible en Crunchyroll a partir del viernes 25 a la 1.30 p. m. para Perú. El anime también se encuentra licenciado por Aniplus TV.

Sobre “Cue!”

El anime se estrenó el 8 de enero de 2022 como parte de la temporada de invierno, y es una adaptación del juego móvil del mismo nombre. Trata acerca de varias aspirantes a ser actrices de voz profesionales en la compañía AiRBLUE, por lo que los episodios alternan su enfoque entre distintos grupos de personajes.