“Comet Freyline”: anuncian anime del creador de “My wife is the student council president”

Ya pasaron casi seis años desde la emisión de la segunda temporada de “My wife is the student council president”, un ‘ecchi’ corto y entretenido que pegó en su momento. Sin embargo, el nombre de Yumi Nakata volvió a sonar recientemente debido a un anuncio sobre un nuevo anime llamado “Comet Freyline”.

El twitter y la página web oficial de la compañía BS Fuji confirmaron la información, acompañada de algunas capturas e información sobre el elenco. Más que el anime en sí, lo que quizá llamó la atención de muchas personas es que la VTuber de Hololive, AZki, será parte del proyecto.

Elenco, personajes y staff

Tomokazu Sugita como Morita

Rie Takahashi como Guild Mistress

Kikuko Inoue como Head Goddess

Yuri Ehara como Hikari

Anuncio del cast de "Comet Freyline" en Twitter. Foto: BS FUJI

Yurie Kozakai como Wakaba

Marina Yamada como Mizuki

Shū Natani como Sumire

Yua Nagae como Sakura

Asimismo, como se mencionó anteriormente, estarán las VTubers AZKi, MaiR, Ruri Asano, Kyoko Kuramochi, and Ginga Alice, además de los seiyuus Inoru Araki y Yoshiki Iida.

Por otro lado, el estudio encargado de la producción es STUDIO6′oN. Hiroyuki Furukawa es el director y guionista, Kou Aine se encargó del diseño de personajes, Masakazu Miyake es el director de arte, Ayaka Nagano es la responsable de la colorización, Yuki Shiina es director de fotografía, y Yuri Tamura está a cargo de la edición.

¿Cuándo se estrenará “Comet Freyline”?

“Comet Freyline” se estrenará el jueves 31 de marzo a las 12:30 a.m. en Japón . Según BS Fuji, el anime trata acerca de Morita, un chico que es transportado a otro mundo y tiene la tarea de salvarlo como un productor de idols hadas y demi-humanas.