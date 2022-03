Este jueves 24 de marzo, la web oficial para la adaptación animada de “Akuyaku Reijo Nanode Last Boss o Katte Mimashita”, novela ligera escrita por Sarasa Nagase e ilustrada por Mai Murasaki, dio a conocer nueva información acerca de lo que será su primer proyecto animado. Se trata de un primer tráiler promocional, en el cual se puede escuchar la voz de varios de los seiyuus que participarán en esta obra.

Además del vídeo, también se compartieron dos pósters, en los cuales se ve a la protagonista Aileen Lauren Dautriche, junto a Claude Jeanne Elmir en sus dos formas.

Akuyaku Reijo Nanode Last Boss o Katte Mimashita - pósters de la primera temporada. Foto: Maho Film

Algunos de los seiyuus confirmados hasta el momento son:

Rie Takahashi como Aileen Lauren Dautriche

Yuichiro Umehara como Claude Jeanne Elmir

Toshiki Masuda como Cedric Jeanne Elmir

Akuyaku Reijo Nanode Last Boss o Katte Mimashita - personajes anunciados. Foto: Maho Film

“Akuyaku Reijo Nanode Last Boss o Katte Mimashita” es una novela ligera escrita por Sarasa Nagase e ilustrada por Mai Murasaki, quienes comenzaron la publicación de su obra en la revista Shosetsuka ni Naro desde el año 2017 hasta la fecha. Debido a la gran popularidad de este título, es que se programó su primera adaptación animada para octubre de este 2022.

Akuyaku Reijo Nanode Last Boss o Katte Mimashita - portada novela ligera. Foto: Shosetsuka ni Naro

“Akuyaku Reijo Nanode Last Boss o Katte Mimashita” - Sinopsis oficial

Cuando su compromiso con el príncipe termina sin ceremonias, los detalles de la vida pasada de la joven noble Aileen vuelven rápidamente y la ayudan a darse cuenta de que está viviendo dentro del mundo de uno de sus juegos otome favoritos, ¡Como la mayor rival de la heroína! Sin embargo, su memoria tiene más lagunas en la trama y la única certeza es que si no hace algo rápido, su muerte está casi asegurada. No se puede confiar en el héroe o intereses amorosos, así que ¿Por qué no enfrentar al último jefe de la historia?