“Akebi-chan no sailor-fuku” 1x12: comparten avance del último capítulo

Tal como lo ha hecho a lo largo de la temporada, el canal oficial de Youtube de la adaptación animada de “Akebi-chan no sailor-fuku” presentó, hace unas horas, un adelanto del episodio 12. De acuerdo al título del video, este nuevo episodio llevará por nombre “No estoy sola”.

En el capítulo anterior, Akebi-chan y sus amigas se reunieron durante su tiempo libre para practicar vóley de cara al festival deportivo. Al no disponer del campo de la escuela, nuestra protagonista buscó la ayuda de su profesora de primaria, quien le cedió el coliseo de la institución para que pueda juntarse a jugar con las demás.

¿Qué esperar del episodio 12 de “Akebi-chan no sailor-fuku”?

Como es habitual en el género slice of life colegiales, los festivales son eventos importantes para la trama y con “Akebi-chan” no es la excepción. Sin embargo, más allá del partido de vóley, el anime anticipó desde el episodio 10 que Komichi practicaría un baile para esta ocasión. Y no solo eso: haría un dúo junto a Erika, pero con ella tocando piano.

"Akebi-chan no sailor-fuku" se basa en el manga homónimo de Hiro. Foto: CloverWorks

¿Dónde y cuándo ver el episodio 12 de “Akebi-chan no sailor-fuku”?

Al igual que toda la serie, el duodécimo capítulo de “Akebi-chan” se estrenará a las 12.30 a. m. en Japón el domingo 27 de marzo. Estará disponible en Crunchyroll a partir del sábado 26 a las 12.00 a. m. para Perú. El anime también se encuentra licenciado por Funimation.

Sobre “Akebi-chan no sailor-fuku”

El anime se estrenó el 9 de enero de 2022 como parte de la temporada de Invierno 2022 y es una adaptación del manga escrito e ilustrado por Hiro. Con nueve volúmenes hasta la fecha, este trata acerca de Akebi Komichi, una chica de campo que ingresó a la prestigiosa academia femenina Roubai. Ella desea más que nada dos cosas: vestir el uniforme de la escuela y hacer muchas amigas.