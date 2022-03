“Dragon Ball Super: Super Hero” cancela estreno por hackeo a Toei Animation

Malas noticias para los fans. Se ha comunicado que el lanzamiento de “Dragon Ball Super: Super Hero”, la nueva película de la franquicia, ha sido pospuesto indefinidamente.

El sitio web oficial de la cinta confirmó que el estreno se ha tenido que modificar tras un hackeo a Toei Animation que ocurrió el 6 de marzo. El filme estaba originalmente programado para estrenarse en Japón el 22 de abril, con una llegada a Norteamérica semanas después.

Si bien Toei Animation informó lo sucedido, no anunció una nueva fecha de estreno para “Dragon Ball Super: Super Hero”, la película que para este 2022 debería llevar a Goku y compañía nuevamente al cine.

Dragon Ball Super retrasa su llegada a los cines. Foto: Toei Animation

De acuerdo a Toei, un tercero no autorizado accedió a su red privada a principios de este mes. El hackeo provocó el cierre de la red del estudio, al descubriese la eliminación de archivos relacionados con la producción de varios proyectos.

Dragon Ball Super: Super Heroe - personajes. Foto: Toei Animation

La compañía anunció previamente que tres de sus programas más populares, “Dragon Quest: the adventure of Dai”, “Digimon: ghost game”, y el anime más popular de la compañía, “One Piece”, tendrían una pausa indefinida. Al igual que la película de “Dragon Ball”, el estudio no ha podido proporcionar una fecha para el regreso de estos programas a la televisión nipona.

“Dragon Ball Super: Super Hero” es la película número 21 de la franquicia y la segunda cinta bajo el título “Super”. El filme es el primero en ser animado completamente con CGI, un cambio importante para la marca y para los fanáticos.