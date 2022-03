La historia de “Shingeki no Kyojin” siempre se ha caracterizado por mostrar escenas de muertes y violencia sin reserva alguna. Esto es debido a la crudeza de la trama y en el contexto en el que se basa: titanes que devoran humanos. No obstante, esta última temporada del anime ha dado un giro y se ha enfocado en los conflictos políticos entre Eldia y Marley, lo que ha hecho que muchos personajes tengan que tomar acciones indeseables para cumplir con su deber.

Es así que el recién estrenado episodio 85 de “Attack on Titan” ha generado polémica entre los fans por cómo se está desarrollando el camino de los protagonistas. Por una parte tenemos a Eren Jaeger como el nuevo ‘villano’ de la saga y, por otra, a sus compañeros uniéndose al bando enemigo para detenerlo.

¿De héroes a villanos?

En “Attack on Titan” es difícil precisar quiénes son realmente los buenos y lo malos, ya que todo depende de la perspectiva de cada uno. Para la gente de Paradis, los marleyanos son considerados los villanos, ya que en más de una ocasión provocaron muertes y destrucción de sus hogares.

En la otra parte tenemos a los ciudadanos de Marley, quienes ven a los de la isla como demonios y una gran amenaza que debe ser eliminada para conseguir la paz en el mundo.

Al inicio del anime, el apoyo iba incondicionalmente para Eren y sus amigos, pero ahora las cosas han cambiado y, con el genocidio que está planificando el protagonista, se cuestiona si realmente es la única salida que debió tomar.

Por esta razón, Mikasa, Armin y sus demás compañeros decidieron unirse a la gente de Marley que estaban en la isla para poder frenar los planes de Eren y así evitar la masacre, pero esta la elección los lleva a tener que enfrentarse a sus otros amigos que apoyan al protagonista.

Mikasa, Armin y Jean planeando un ataque contra los jaegeristas. Foto: Mappa Studios

La muerte de Daz y Samuel

Uno de las escenas más duras del capítulo fue cómo Connie, en un momento de desesperación, asesinó a sus dos amigos Daz y Samuel. Aunque estos personajes no fueron esenciales en la trama ni tampoco tuvieron muchas apariciones para conectar con el espectador, el episodio quiso mostrar cómo es estar en la otra cara de la moneda.

En una escena, Armin recuerda las palabras de Bertolt cuando le dijo: “Alguien debe hacerlo”, refiriéndose que tanto él como sus otros compañeros (Annie y Reiner) invadieron la isla para cumplir con su misión.

Connie mata a Daz y Samuel. Foto: Mappa Studios

La historia se repite

En este punto de la trama de “Shingeki no Kyojin” nos damos cuenta de que ya no hay vuelta atrás. Los ‘héroes’ dejaron de serlo y los ‘villanos’ ya no son tan malos como se creía en un inicio. A pesar de que cada bando tuvo sus razones para cometer crímenes, la conclusión solo nos lleva a pensar que la acumulación del odio y rencor solo ha generado más muertes en vano.

Es aquí que Armin cumple un papel clave: el diálogo como premisa para resolver los problemas. Aunque suene ingenuo, solo basta pensar cuántos años de guerra y masacre se hubieran ahorrado si las personas hubieran llegado a un acuerdo sin necesidad de matar a otros.