“Evangelion: 3.0+1.0″ es premiada como mejor película animada en Japón

“Evangelion: 3.0+1.0 thrice upon a time” marcó el final de la serie Rebuilt, un reinicio del clásico anime de los años 90 con novedades significativas. La espera por su estreno fue larga, pero finalmente nos mostró la última cruzada de Shinji Ikari en cara al fin del mundo.

La cuarta y última entrega, dirigida por Hideaki Anno, no fue indiferente para los seguidores de la ficción y amantes de la animación japonesa. Ahora, está dando de qué hablar tras ganar el máximo galardón en Los Premios de la Academia de Japón.

“Evangelion: 3.0+1.0” triunfó como la mejor película de animación, superando a grandes contrincantes: Ai no Utagoe o Kikasete (Sing a bit of harmony), Gyokō no Nikuko-chan (Fortune favors Lady Nikuko), Jujutsu Kaisen 0 y Ryu to Sobakasu no Hime (Belle).

La cinta nos muestra cómo el protagonista se encuentra aún en la deriva después de perder sus ganas de vivir, pero el lugar al que llega le enseña el significado de la esperanza. Mientras tanto, el Proyecto Instrumentalidad se pone en marcha y WILLE hace un último esfuerzo para que la humanidad subsista.

¿Qué dijo la crítica y fandom sobre “Evangelion: 3.0+1.0″?

En Rotten Tomatoes, “Evangelion: 3.0+1.0″ cuenta con una aprobación del 100% por parte de la crítica especializada. Asimismo, obtuvo el reconocimiento de los fans con el Premio a la Popularidad entregado por la misma Academia tras una votación en el programa radial All night Nippon.