Recomendación anime de la semana: el amor está en el aire con “Kami nomi zo shiru sekai”

Alejémonos por un momento de las series de temporada y retrocedamos 12 años en el tiempo. En el año 2010 hubo un anime que llamó muchísimo la atención de la comunidad; se trata de “Kami nomi zo shiru sekai”, la serie que mezcló comedia, romance y drama en una solo historia, y logró tener gran éxito entre los espectadores al sumar un total de tres temporadas y un par de ovas extras.

Uno de los puntos que ayudó a que “Kami nomi zo shiru sekai” se posicionara como uno de los más populares de su tiempo, es que introdujo una nueva idea de romance al presentar a un protagonista que por azares del destino ahora debe conquistar a ciertas chicas, cada una con una personalidad muy diferente. El gran problema es que el protagonista jamás ha hablado con una mujer real, únicamente ha interactuado con las de videojuegos.

Analicemos entonces qué otras cosas ofrece “Kami nomi zo shiru sekai”:

Trama

La historia nos presenta a Katsuragi Keima, un joven de preparatoria cuyo único pasatiempo es jugar a videojuegos de romance y conquista; se le considera tan bueno que en internet han llegado a apodarlo como “el dios de la conquista”. Pero su vida dará un giro de 180° luego que su mensaje sea leído por una joven demonio que lo contacta y con engaños hace que firme un contrato que lo compromete a capturar a espíritus malvados que han escapado del infierno y ahora se alojan en chicas que tienen un vacío en el corazón.

Para cumplir con su misión, Keima deberá lograr que estas chicas se enamoren de él para así eliminar el vacío que sienten; sin embargo, el gran problema es que el joven protagonista no tiene experiencia con mujeres del mundo real. ¿Será capaz del “dios de la conquista” de completar la misión que tiene?

Personajes principales

Katsuragi Keima: chico de 17 años que asiste a la preparatoria. Su afición son los videojuegos de amor y conquista. No tiene ninguna experiencia con mujeres, pero aun así, deberá conquistar a chicas que han sido poseídas por espíritus malvados aplicando las técnicas aprendidas en sus juegos.

Elsie de Lute Irma: es la joven demonio que llegó de un momento a otro a la vida de Keima y le hizo prometer, a través de un collar maldito, que conquistará a cuantas chicas pueda para atrapar a los espíritus que se escaparon del infierno, de lo contrario su cabeza será cortada.

Hakua du Lot Herminium: es compañera de Elsie, pero esta se desempeña como jefa de Distrito del Escuadrón de Espíritus Prófugos. Aunque tiene un cargo alto, la verdad es que no ha logrado capturar a ningún espíritu.

kami nomi zo shiru sekai - personajes principales. Foto: Studio Manglobe

Orden para ver “Kami nomi zo shiru sekai”

Se debe de comenzar por la primera temporada, que tiene un total de 12 episodios.

Luego, hay que mirar la segunda temporada, con 12 episodios y después pasar a la ova titulada “Kami nomi zo Shiru Sekai: Yonnin to Idol”

Antes de ir a la tercera temporada, es necesario leer el manga desde el capítulo 43 hasta el 113, ya que el anime se saltó una serie de conquistas que son importantes para el desarrollo de la trama.

Ahora que has leído el manga, puedes ver la tercera temporada de 12 capítulos.

Y ya que el anime nunca terminó con la historia, puedes leer lo que resta de manga, desde el capítulo 190 hasta el 268.

kami nomi zo shiru sekai - comparación anime y manga. Foto: Studio Manglobe

Producción

Este anime fue producido en los estudios de animación Maglobe, bajo la dirección de Shigehito Takayanagi. Los guiones de la historia fueron realizados por Hideyuki Kurata, Tamiki Wakaki y Tatsuya Takahashi. Los diseños de personajes fuerton trabajados por Akio Watanabe, mientras que la composición de la banda sonora estuvo a cargo de Hayato Matsuo.

Música

Este anime tuvo un total de seis temas musicales, un opening y ending por cada temporada; estos son:

Primera temporada

El opening “God only knows”, interpretado por la banda Oratorio.

El ending “Koi no shirui” fue realizado por Itou Kanae, Taketatsu Ayana, Yuuki Aoi, Toyama Nao y Hanazawa Kana.

Segunda Temporada

El opening “A Whole New World God Only Knows” fue nuevamente interpretado por Oratorio.

El ending “Ai no Yokan” lo cantaron Itou Kanae, Hayami Saori, Koshimizu Ami, Asumi Kana y Toyosaki Aki.

Tercera Temporada

El último opening “God only knows -Secrets of the Goddess” fue hecho por Oratorio.

Y el ending “Kizuna no Yukue fue interpretado por Jupiter Sisters.

Puntuación final

9/10. Suena muy irreal poner una puntuación tan alta a un anime, pero la verdad es que fue de los que marcó una diferencia hace 12 años; supo cuidar muy bien el desarrollo de su historia, la animación adaptó cada detalle del manga y trató de recortar lo mínimo indispensable. La banda sonora es algo de lo que te enamoras de principio a fin, más aun porque se tomó la decisión de mantener a la misma cantante para los tres openings de la serie. El único punto negativo que podría mencionar es el haber cortado casi un arco del manga, lo cual no permite ver a sus seguidores la serie de corrido sin antes hacer una lectura obligatoria del manga. Pese a todo, “Kami nomi zo shiru sekai” es un anime/manga que debes de ver.