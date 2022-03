La parte 2 de la temporada final de “Attack on Titan” se acerca cada vez más a su cierre. No obstante, con solo tres capítulos restantes, las dudas acerca de si se adaptará todo el manga de Hajime Isayama entra en cuestión. Sobre lo referido, el insider SPY, conocido por brindar noticias relacionadas a “Shingeki no Kyojin”, explicó que esta saga no terminaría la obra original.

Según compartió en su cuenta de Twitter, la temporada 4 del popular shonen concluirá con la entrega 130 del manga original. “”Attack on Titan: final season”, parte 2, terminará en el capítulo 130, confirmado”.

"Attack on Titan: final season" finalizaría con el episodio 130 de la historieta. Foto: captura Twitter @SPY

Como se sabe, la historieta de Isayama tiene en total 139 capítulos, por lo que quedarían al aire 9 episodios que no serían adaptados en la última parte de la franquicia.

Asimismo, en otro tweet, SPY mencionó que el episodio 12 de la temporada final de “Shingeki no Kyojin” llevará por nombre El amanecer de la humanidad.

Nuevo título del episodio 12 de "Attack on Titan: final season". Foto: captura Twitter @SPY

Si se tienen en cuenta estas premisas, el final de “Attack on Titan” se podría llevar a cabo con una tercera parte de la cuarta temporada o, en todo caso, con una película animada que se lanzaría en cines.

Pese a que todavía no hay un comunicado oficial, se cree que un filme animado podría ser la opción más acertada, esto si se toma en cuenta las grandes ganancias que se obtuvieron en producciones como “Kimetsu no Yaiba: infinity train” y “Jujutsu kaisen 0″.

Attack on Titan 4, parte 2 - tráiler