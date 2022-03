La temporada pasada de animes nos dejó una gran cantidad de títulos muy llamativos, pero sin duda alguna, uno de los más destacados por su trama innovadora fue “Komi-san wa, Komyusho desu”, también conocido como “komi-san can’t communicate” o “Komi-san no puede comunicarse”. La popularidad de esta serie puede deberse a muchos factores, por un lado, tenemos su alocada trama, también destaca mucho el estilo de comedia, como de igual forma influye el aura que transmite su protagonista.

Este anime puede ser considerado como uno de recuentos de la vida diaria con comedia y una dosis de romance. En 2021 estuvo entre los títulos más populares e incluso su protagonista, Komi Shouko, estaba dentro de los tops de waifus más votadas.

¿Pero por qué Komi-San se volvió tan popular en poco tiempo? Uno de sus puntos fuertes y el cual fue destacado por la comunidad, es como se abordó el tema del síndrome de la comunicación. Dando a entender a sus espectadores como aquellas personas que padecen de esta condición no son buenas para socializar y no es que no quieran hacerlo, simplemente no pueden hacerlo.

Analicemos entonces que otras cosas ofrece “Komi-san wa, Komyusho desu”:

Trama

La historia nos presenta a Hitohito Tadano, un joven que acaba de ingresar a la escuela está en primer año. Lo que el joven no espera es que este es un sitio lleno de gente excéntrica. Entre todas las personas, destaca una bella joven llamada Komi Shouko, a quien todos admiran y veneran, pese a que esta no le ha dirigido la palabra a nadie. En su intento por no quedar excluido de la clase, Hitohito intenta entablar una conversación con la joven, hasta que se da cuenta cuál es el motivo por el que no le habla a nadie. Komi-San sufre del síndrome de la comunicación, es así como comienzan una conversación en la pizarra y se vuelven amigos. De ahí en adelante esta dupla se plantea una meta, ¡Conseguir 100 amigos!

Personajes principales

Hitohito Tadano

Es un estudiante promedio de primer año, con una apariencia bastante normal y se considera a sí mismo como alguien que no destaca frente a los demás. Tras humillarse en la secundaria, decidió cambiar su vida y empezar desde cero en un nuevo lugar. Pero todo dará un giro de 180° al conocer a Komi-San, quien le da un motivo para querer interactuar con los demás.

Komi Shouko

Al igual que Hitohito, es una estudiante de primer año, tiene los ojos de color negro, su cabello es negro con un toque de morado, su piel es bastante pálida y Mide 169 cm. Desde muy pequeña sufría porque no era capaz de hacer amigos por culpa del síndrome de la comunicación, por eso se siente realmente feliz cuando conoce a Tadano, la única persona que le prestó realmente atención y quien le prometió que le ayudaría a conseguir 100 amigos.

Osana Najimi

Un personaje sin género definido. Es una de las amistades de la infancia de Hitohito y quien le ayuda a cumplir la meta de Komi-San. Najimi, con su actitud alegre es quien aporta el toque de comedia a la historia con sus chistes y remates.

Komi-san wa, Komyushou desu - personajes principales. Foto: Studios OLM

Producción

Esta nueva serie estuvo dirigida por Ayumu Watanabe, mismo que participó en Mysterious Girlfriend X y que ahora trabajará en los estudios OLM. Los guiones de la historia estuvieron a cargo de Kazuki Kawagoe. Será Deko Akao, exmiembro de la producción de Noragami, el encargado de la composición de la serie, mientras que el diseño de personajes será realizado por Atsuki Nakajima.

Música

De momento la serie ha presentado un opening y un ending.

El Opening está compuesto por la banda Cidergirl y lleva por título “Cinderella”.

El ending, “Hikare Inochi”, es interpretado por la cantante Kitri.

Puntuación final

9/10. Sinceramente, los animes de recuentos de la vida siempre son entretenidos de ver, pero con “Komi-San” fue una experiencia realmente relajante y divertida. Su diseño de personajes y estilo de animación hacen que poco a poco te enamores de esta serie. Tiene la dosis exacta de comedia, sin caer en excesos. Lo que podría haber mejorado un poco en esta primera temporada tal vez pudo ser el desarrollo amoroso entre Hitohito y Komi, quienes recién en los últimos episodios comenzaron a demostrar sus sentimientos mutuamente.