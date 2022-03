Fruits Basket, el anime de slice of life que está causando furor en Japón y el mundo

Fruits Basket es el manga de género slice of life y shojo que más acogida ha tenido entre todos los mangas de estos dos géneros. En el 2001, tuvo una adaptación al anime pero, ya que el manga aun no terminaba, quedó en una sola temporada. Por eso, tras su regreso en el 2019, fue una sorpresa para muchos el furor que causó la historia. Tanta fue la acogida que se decidió animar toda la historia, cosa rara entre los mangas de ese género.

Tras el final de la tercera temporada, el estudio decidió crear una historia nueva fuera del manga para poder realizar un película y seguir con la sensación del anime. Desde su primera temporada el anime ha logrado estar en el puesto número uno de varios rankings de animes, desbancando a varios del género shonen.

Inclusive la primera versión llegó a ganar un premio Animage Anime Grand Prix. Su película ahora está generando demasiado revuelo en Japón, y el público está colmando de buenas críticas las noticias y las redes sociales, provocando que cada vez más países del extranjero pidan que pasen la película en los cines.

¿De qué trata Fruits Basket?

La historia se centra en una estudiante de instituto llamada Tohru Honda que, tras haber perdido a su madre en un accidente de coche, es trasladada a la casa de su abuelo. A causa de unas reformas en la casa, el abuelo se va a vivir a casa de otros parientes mientras que ella decide ir a vivir sola en el bosque.

Un día que Tohru cae enferma, Yuki Sohma, compañero de la escuela y Shigure Sohma, su primo, la encuentran cuando estaban haciendo un paseo nocturno. Entonces Yuki le explica que el bosque donde acampaba era propiedad de los Sohma. Al amanecer, aparece Kyo Sohma, primo de Yuki, al que reta a un duelo y Tohru, en un intento de pararlo, resbala y abraza a Kyo, Yuki y Shigure por accidente, transformándolos en animales.

¿Cuántas temporadas tiene Fruits Basket y dónde se puede ver?

Fruits basket es el primer anime de género slice of life y shojo que, en mucho tiempo, ha contado con más de una temporada. En total, son tres temporadas, de las cuales las dos primeras tienen 25 capítulos y la tercera cuenta con 13 capítulos. El anime, gracias a la fusión de crunchyroll y funimation, se puede ver por crunchyroll tanto en idioma original como doblado al español.

Como adición, el anime cuenta con una versión previa en el año 2001 que solo cuenta con la historia abarcada de los primeros tomos del manga.

Personajes de Fruits Basket

Fruits basket cuenta con tres personajes principales y quince personajes secundarios, los cuales intentan sobrellevar los traumas de sus vidas. Los personajes en los cuales se centra la historia son: Tohru Honda, una chica extremadamente amable, optimista, valiente, que lleva muy presente a su madre. Luego está Yuki Soham, un joven atractivo, reservado y con muchos admiradores, pero a quien se le hace muy difícil ser amigable, pues carga con muchos traumas de la familia y la infancia.

Por último, tenemos a Kyo Sohma, una persona competitiva, impulsiva y grosera que también tiene un lado suave que no le gusta que la gente vea. Se avergüenza rápidamente y es sobreprotector de aquellos que le importan, como Tohru, hacia quien comienza a desarrollar sentimientos.

Trailer de Fruits Basket

Película de Fruits Basket: prelude

La adaptación al anime del arco Kyouko to Katsuya no Monogatari, que se centrará en la historia de los padres de Tohru, una parte del manga que no fue adaptada al anime. La película también incluirá nuevas escenas, escritas personalmente por Takaya, que narrarán eventos después de la historia del anime.

Trailer de la película Fruits Basket: prelude

Fruits Basket: el manga

El manga cuenta con 136 capítulos que fueron originalmente publicados en Japón por Hakusensha en Hana to Yume desde julio de 1998 hasta noviembre de 2006. Estos se recopilaron en 23 volúmenes, el volumen final fue publicado en Japón el 19 de marzo de 2007. Y en el 2015 la mangaka pública “Fruits Basket Another”, el cual es una secuela del manga Fruits Basket. La historia se centra en Sawa Mitoma, una joven introvertida e insegura que ha comenzado la secundaria en el instituto Kaibara, el mismo al que acudieron años atrás Tohru, Kyo y Yuki.