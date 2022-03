El manga de My hero academia, de Kohei Horikoshi, acaba de lanzar su capítulo número 344, en el cual podemos ver cómo All for one cae en la trampa que le tiende All might junto con el resto de héroes profesionales. ¿Será que en este episodio podremos ver el final de la rivalidad de ambos personajes o será otro intento fallido de parte de los protagonistas?

All for one vs All might en my hero academia. Foto: Kohei Horikoshi

La caída de All for one (Spoiler)

En el capítulo vemos que la tarea de atraer a All for one fue encomendada a Aoyama y sus padres, pero contaron con la ayuda de Shinso, gracias a que su quirk le permitía controlar las palabras que emitían. Por suerte, pudo controlar con éxito la lengua de la familia Aoyama para que el quirk de All for one, con el que puede descubrir cualquier mentira, no le sirviese. Gracias a eso, invitó al villano a reclamar el One for all para sí mismo. Deku iba a ser el cebo, y aparentemente se quedó solo con Aoyama en el punto de encuentro acordado con All for one.

Shinso, personaje del manga de My hero academia. Foto: Kohei Horikoshi

All for one apareció con su ejército de villanos para capturar a Deku, pero no contaba con que fuera tan difícil. Apenas apareció, un escuadrón de los mejores héroes profesionales llegaron a través de la habilidad de Kurogiri. Los héroes se lanzaron directamente a la batalla, incitando a los villanos a hacer lo mismo y llevándolos directamente al siguiente aspecto de la trampa. Antes de que cualquier villano pudiera comenzar a atacar, todos habían sido capturados por jaulas subterráneas que se activaron con sus pasos, incluyendo a All for one.

Estracto del capítulo 344 del manga My hero academia. Foto: Kohei Horikoshi

Después de aislar con éxito a cada villano, sus jaulas fueron empujadas hacia varios portales de Kurogiri que Monoma tenía listos y esperándolos. Queda a suponer que cada uno de los portales conduce a una ubicación completamente diferente donde se presume debe haber otros héroes que estén listos con equipos que podrían estar hechos a medida para cada villano.

Estracto del capítulo 344 del manga My hero academia. Foto: Kohei Horikoshi

Debido que el capítulo termina ahí todavía queda a imaginación de que el plan de los héroes vaya a funcionar sin problemas hasta el final. Recordemos que All for one comentó que incluso estando atrapado en jaulas le sería fácil el poder liberarse y se cree que probablemente descubrió que se trataba de una estratagema para separar a los villanos.

Monoma, personaje del manga de My hero academia. Foto: Kohei Horikoshi

¿Dónde se puede leer el capítulo 344 de My hero academia?

Tanto el capítulo 344 como el resto de capítulos se encuentran disponibles ahora en español a través de MangaPlus de Shueisha, que muestra la antesala de la segunda gran guerra entre héroes y villanos.

Deku, personaje principal del manga My hero academia. Foto: Kohei Horikoshi

¿Quién es All for one?

All for one, cuyo nombre real es Shigaraki, es el verdadero líder y fundador de la liga de villanos, así como el antagonista principal de la serie junto con Tomura Shigaraki. Desde el comienzo de la serie, All for one se había mantenido siempre al menos un paso por delante de los héroes en todos los asuntos, gracias a su gran experiencia.

Incluso, mientras estaba encarcelado, su comportamiento despreocupado daba la impresión de que estaba completamente seguro de que eventualmente podría salir y que los eventos siguientes solo lo benefician. Su seguridad aumentó tras la guerra de liberación paranormal y sus consecuencias que reivindicaron la audacia de All for one.