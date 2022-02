Cada tres meses se estrenan una gran cantidad de animes, de los cuales solo unos cuantos consiguen quedar en la memoria de los fanáticos. Entre la gran lista de lanzamientos que dieron inicio en enero de este 2022, hubo uno que destacó por encima de los más populares. Se trata de ‘Sono bisque doll wa koi wo suru’, también conocido en este lado del mundo como My dress-up darling.

Este anime de temática “recuentos de la vida diaria” y romance, ha llamado la atención de muchos fanáticos, tal es el caso que a través de la página de Anime Trending se vio reflejado semana a semana como dejaba en segundo y tercer puesto a la segunda temporada de Kimetsu no Yaiba y última temporada de Shingeki no Kyojin.

¿Cuál es el secreto tras tanta popularidad? My dress-up darling tiene una trama que no se diferencia en casi nada con un anime de romance promedio. Es precisamente eso lo que despertó el interés de sus fanáticos, quienes sobrecargados de tantas series shonen en emisión, vieron en este slice of life un descanso.

Analicemos entonces qué es lo que ofrece My dress-up darling:

Trama:

La historia comienza presentando a Wakana Gojo, un joven estudiante de primer año, quien ha perdido a casi toda su familia y que vive junto con su abuelo, cuyo trabajo es fabricar muñecas tradicionales japonesas, también conocidas como muñecas Hina. Al tomar este trabajo como su principal afición, es que Gojo termina aislándose del mundo, al sentir que no encaja en ningún grupo. Todo esto cambia el día en que es descubierto por una joven llamada Marin, que lo encuentra usando una máquina de coser en la escuela.

Marin, al ver que Gojo sabe coser, le empieza a hacer varias preguntas hasta que este revela que se dedica al mundo de las muñecas Hina y que sabe diseñar ropa (miniatura). En ese momento, para sorpresa del protagonista, la chica se revela como una otaku fanática del cosplay y le pide ayuda para poder interpretar a uno de sus personajes favoritos.

My dress up darling - póster promocional. Foto: Studio Cloverworks

Personajes principales:

Wakana Gojo: Joven de primer año de secundaria, fanático de las muñecas Hina. Quedó huérfano a temprana edad y vive solo con su abuelo. Debido al miedo por la opinión de la gente ocultó lo que más le gustaba y se aisló de todo.

Marin Kitagawa: Chica de primer año de secundaria, bastante linda y popular. Es una otaku declarada. Le gusta mucho el cosplay, aunque no tiene facilidad para la costura.

My dress up darling - personajes. Foto: Studio Cloverworks

Producción:

Este anime viene siendo dirigido por Keisuke Shinohara en los estudios de animación Cloverworks. La adaptación del guion para la serie es escrito por Yoriko Tomita, mientras que es Kazuma Ishida quien se encarga del diseño de personajes y hace de director de animación al mismo tiempo. Finalmente, la composición musical es realizada por Takeshi Nakatsuka.

Música:

De momento la serie ha presentado un opening y un ending.

El opening, “Sansan Days”, es interpretado por Spira Spica.

El ending “Koi no Yukue” es interpretado por Akari Akase.

Puntuación final:

8/10. Es una serie entretenida de ver, es de las pocas que tocan un tema cultural japonés como lo son las muñecas Hina, aunque esto pasa a segundo plano cuando el protagonista comienza a apoyar a Marin a diseñar trajes cosplay. Tiene una buena dosis de romance, aunque algo forzado por momentos, aunque es bastante pasable. Lo que se puede destacar como un punto positivo y negativo al mismo tiempo es su fanservice, es algo que no se ha sabido manejar del todo bien, llegando al exceso en algunas escenas, cayendo en lo absurdo.