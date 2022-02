‘Dragon Ball Super: Super Hero’: Gotenks aparecerá en la película y tendrá nuevo aspecto

El evento Dragon Ball Games Battle Hour trajo muchas sorpresas para los fans de la nueva película Dragon Ball Super: Super Hero. Como se sabe, esta entrega llegará a Japón en marzo de 2022 y meses después tendrá su lanzamiento en los cines de Latinoamérica.

Debido a las diferentes actualizaciones que se han revelado acerca del diseño de algunos personajes, no es de extrañar que los seguidores estén al pendiente de cómo lucirán los guerreros del filme animado.

Ahora, en una nueva publicación de la página web, Dragon Ball Official Site, salió a la luz que Gotenks, la fusión entre Goten y Trunks, aparecerá en la cinta de Toei Animation. No obstante, su versión no sería la que todos esperaban.

En las imágenes compartidas se pueden ver los sets 50 y 51 de la colección de figuras UDM Burst, donde Gotenks tiene una apariencia mucho más voluptuosa como consecuencia de una fusión errónea entre los dos jóvenes saiyajin.

Dragon Ball Super: Super Hero. Foto: DBS Hype

Pese a que todavía se desconoce si su forma original aparecerá en Dragon Ball Super: Super Hero, muchos esperan que sí, ya que sería la primera vez que se mostraría a Gotenks como adolescente.

Dragon Ball Super: Super Hero - sinopsis

Esta película anime traerá de regreso a la antigua organización maligna llamada Patrulla Roja, que buscará venganza. Para lograr su cometido, los encargados enviarán a sus poderosos androides Gamma 1 y Gamma 2 para eliminar a Goku y a su familia.

Ante esta situación, Gohan y sus amigos se unirán para luchar contra la nueva amenaza que llegó a su ciudad.