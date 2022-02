Yofukashi no Uta: revelan nuevo tráiler promocional para adaptación animada

La cuenta oficial para la adaptación animada de Yofukashi no Uta, también conocido como Call of the Night, reveló este 16 de febrero un nuevo tráiler promocional de lo que será su primera serie en pantalla chica. El adelanto muestra el trabajo de los actores de voz que darán vida a los personajes.

Algunos de los seiyuus confirmados para esta nueva obra son los siguientes:

Gen Sato como Kо Yamori

Sora Amamiya como Nazuna Nanakusa

Call of the Night - personajes confirmados. Foto: Liden Films

Kotoyama, mismo autor de Dagashi Kashi, lanzó el manga Call of the Night en la revista Weekly Shonen Sunday en agosto de 2019. Actualmente, el anime se realiza en los estudios Liden Films bajo la dirección de Tomoyuki Itamura, con el apoyo de Tetsuya Miyanishi. Los guiones están a cargo de Michiko Yokote, conocido por haber trabajado en obras como Bleach, Shirobako, entre otros. Finalmente, los nuevos diseños de personajes estarán a cargo de Haruka Sagawa.

Call of the Night - póster promocional. Foto: Liden Films

Yofukashi no Uta - Sinopsis

Nanakusa es un vampiro y Ko, un humano, también quiere ser uno. Sin embargo, la transformación no llega tan fácilmente. Cuando Nazuna invita a Ko a pasar la noche en su casa, un edificio abandonado, ¡él se emociona! Pero luego se despierta con besos en su cuello que le causan un gran dolor, eso es porque le han estado succionando su sangre. ¡Su incipiente relación con los muertos vivientes se pone a prueba!