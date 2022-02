Kimetsu no Yaiba o Shingeki no Kyojin: ¿cuál es el mejor anime de la temporada?

Esta nueva temporada de estrenos anime, que comenzó el día 5 de enero, nos ha traído grandes títulos que han llamado la atención de miles de fanáticos. Pero si hubiera que poner en la balanza a pelear a los mejores, sin duda alguna estos serían Kimetsu no Yaiba (Temporada 2) y Shingeki no Kyojin: Final Season. Los shonen, que curiosamente comparte el mismo día de emisión, luchan domingo a domingo para definir cuál es el preferido de los seguidores de la animación japonesa.

A través de las redes sociales, las opiniones son bastante diversas y expresan su punto de vista sobre por qué un anime debería de ser considerado mejor que otro.

Analicemos, entonces, algunos puntos importantes acera de estas series:

Animación

Todo entra por los ojos. Lo primero que va a llamar siempre la atención de un espectador es cómo se ve el anime, ya sea en diseño de personajes o la fluidez y detalles en la animación.

Kimetsu no Yaiba fue bastante criticado por un sector de la comunidad otaku en un inicio, ya que su estilo de dibujo no era del agrado de todo el mundo; sin embargo, los estudios Ufotable hicieron que poco a poco esa característica se volviera su sello personal y que terminara atrayendo a más gente; es así como las escenas de acción de la segunda temporada, que está en emisión, han sido alabadas en redes.

Por su parte, Shingeki no Kyojin ha tenido un drástico cambio en su estilo. Esto se debe a dos motivos: el primero es que su historia pasó de ser una aventura de fantasía a tener un trasfondo más político y militar, y segundo, ha influenciado mucho que para la realización de la última temporada se decidiera cambiar la casa animadora de Wit Studio a Mappa. Pero, pese a todo, ha sabido dar la talla al momento de mostrar peleas entre titanes, aunque los más puristas de la animación nunca estarán conformes con los resultados logrados con el CGI.

Historia

Algo que ha gustado mucho de estos dos animes es que, en un inicio, con el fin de atraer a seguidores, sus historias fueron narradas como cuento para niños, con tramas fantásticas que con el pasar de los capítulos han ido evolucionando.

En el caso de Kimetsu no Yaiba, tenemos la historia de Tanjiro, un joven que vive en el bosque junto con su familia, hasta que un día son atacados por unas criaturas conocidas como “demonios”. Estos matan a todos menos a su hermana pequeña, Nezuko, quien termina convirtiéndose en uno de ellos. De ahí en adelante, con la finalidad de salvar a la última familia que le queda, el joven emprende un viaje en el que termina convirtiéndose en un espadachín y descubre cómo la aparición de estas aberraciones que asesinan humanos se da por culpa de una persona en especial.

Kimetsu no yaiba: Yuukaku-hen. Póster promocional. Foto: Ufotable Studios.

Por otro lado, en Shingeki no Kyojin se habla de cómo la humanidad, por cientos de años, fue devorada por unas criaturas conocidas como titanes, las cuales obligaron a las personas a esconderse detrás de gigantescas murallas. Tras más de 100 años de paz, los últimos que quedaban en el mundo son atacados por un coloso que supera los 50 metros y que destruye las defensas del reino. En medio de todo esto se encuentra Eren, quien es un niño común y corriente, que al ver cómo su madre muere en medio de esta tragedia, promete vengarse de los titanes; pero cuando menos se lo espera, termina convirtiéndose en uno de ellos, comenzando a revelar así una perturbadora verdad que podría cambiar toda la historia conocida.

Shingeki no Kyojin - temporada final, póster promocional. Foto: Mappa

Música

Hay una cosa que queda grabada en la mente de todo buen fanático del anime, eso es una buena banda sonora. Muy aparte de los opening y ending, que suelen ser muy llamativos, lo realmente importante está en el soundtrack utilizado para escenas importantes.

Kimetsu no Yaiba contó desde su primera temporada con la participación de la compositora Go Shiina, quien ha sabido darle a los momentos sentimentales un estilo único que podría hacer llorar a quien lo vea.

Pero en Shingeki no Kyojin hemos tenido una constante evolución, esto también se debe a que el anime ya lleva en emisión varios años. Como mencione anteriormente, su historia pasó de ser una aventura fantástica a tener un tono cada vez más oscuro y esto se refleja también en su música, que actualmente viene siendo compuesta por Hiroyuki Sawano, con el apoyo de Kohta Yamamoto.

Veredicto

Escoger a una de estas dos obras de arte es algo realmente complicado. Por lo que pedí la opinión de varios seguidores en redes sociales, quienes tras varios días de votación eligieron a Kimetsu no Yaiba como el mejor anime de la temporada. El resultado quedó en Kimetsu no Yaiba (64,9%) y Shingeki no Kyojin: Final Season (35,1%).

Portada del libro Demon slayer: Kimetsu no yaiba. Foto: web

Algunos comentarios expresaban lo siguiente: “Creo que Kimetsu se llevó por bastante a Shingeki en la temporada, porque está en su pico. Shingeki ya está por acabar y su arco final no es lo que todos esperábamos”, “Me gusta mucho Shingeki, pero disfruto más Kimetsu, la razón es muy personal, la relación entre Tanjiro y Nezuko me toca mucho en el alma por cómo se apoyan y se quieren.”, “Elijo a Kimetsu no Yaiba sin dudarlo, la primera razón es por su gran animación y la segunda es por el gran trabajo realizado por sus seiyuus, se nota que le pusieron más sentimiento”.

Al final del día todos tenemos gustos muy diferentes. ¿Qué opinas tú?