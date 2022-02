‘Dragon Ball Super Hero’: exdirector de la saga critica uso de CGI en nueva cinta

La nueva película inspirada en la obra de Akira Toriyama, Dragon Ball Super: Super Hero, todavía no se ha estrenado y, sin embargo, los comentarios y críticas ya están rondando a la producción.

Al parecer, los avaces de la cinta presentados por Toei Animarion no han convencido a parte de la comunidad y algunos exartistas que pertenecieron a la franquicia. Quien ha compartido un mensaje es Masaki Sato, veterano y reconocido animador japonés.

En su momento, Sato fue una prominente figura en Dragon Ball Z de los 90, actuando como director de varias películas y como asistente del director en Dragon Ball Z: la venganza de Cooler. De acuerdo con DBSChronicles, cuenta en Twitter que comparte información sobre la saga, el artista publicó su postura sobre el uso del CGI en la nueva aventura de Goku y sus amigos.

Masaki Sato, artista conocido entre los fanáticos de Dragon Ball. Foto: @DBSChronicles

Sato tomó como referencia la imagen de Vegeta durante el tráiler, específicamente la nariz de este personaje. El artista declaró que este que evitaba implementar durante su trabajo en Dragon Ball Z, por el mismo hecho de que nunca le gustó ni se adaptó a él.

Asimismo, c onsidera que la animación tradicional logra representar momentos de tensión e incertidumbre, aspecto que la animación CGI o por computadora no puede reflejar en su totalidad. El animador mencionó no mantener interés en el uso completo de CGI durante la película, sin embargo, si la historia se sostiene por sí sola, podría no depender de ella.

Dragon Ball Super: Super Hero tiene un estreno programado en Japón el 22 de abril. Este será el día donde los fans de la saga podrán ver la incursión de Toei Animation en esta nueva animación. Por el momento no se ha dado a conocer cuándo llegará a Latinoamérica.