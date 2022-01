Deaimon: revelan nuevas imágenes promocionales previo al estreno de nuevo anime

Este viernes 28 de enero, la web oficial para lo que será la primera adaptación de Deaimon, la obra escrita y dibujada por Rin Asano, ha revelado nueva información previa a su estreno. En primer lugar, se ha lanzado un nuevo póster promocional del anime que permite ver a los protagonistas y, en segundo, ha confirmado la participación de nuevos seiyuus que se unen al staff.

Deaimon - póster promocional. Foto: Alien Films

El comunicado también dio a conocer que el estreno de este anime se dará en abril de este año.

Los nuevos seiyuus confirmados son:

Rikiya Koyama como Heigo Irino.

Sayaka Ohara como Fuki Irino.

Deaimon - nuevos actores de voz. Foto: Alien Films

Este nuevo anime viene siendo producido en los estudios Alien Films, bajo la dirección de Fumitoshi Oizaki, quien ha trabajado antes en Romeo x Juliet. Los guiones de esta historia son realizados por la escritora Reiko yoshida, mientras que el diseño de personajes y animación están a cargo de Sakae Shibuya.

Deaimon - portada del manga. Foto: Alien Films

Deaimon - Sinopsis oficial

La historia del manga se centra en Nagomu, un hombre que dejó su hogar en Kioto y la confitería de su familia cuando se convirtió en músico. Sin embargo, al enterarse de que su padre ha sido hospitalizado, regresa a casa para hacerse cargo del negocio familiar. Pero mientras él no estaba, una joven llamada Itsuka comenzó a trabajar en la tienda. Se desconoce el paradero de los padres de Itsuka (no tiene otros parientes) y Nagomu hace de padre adoptivo. A Itsuka, por otro lado, no le gusta Nagomu por abandonar a la familia para convertirse en músico. Asimismo, proclama que será ella quien se hará cargo de la tienda algún día en lugar de Nagomu.