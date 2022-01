Dragon Ball Super Hero respetará legado de Luis Alfonso Mendoza, actor que dio voz a Gohan

Luego de que Toei Animation anunciara que para este 2022 estrenará Dragon Ball Super Heroe, la nueva película de la franquicia, una pregunta entre varios fanáticos latinoamericanos surgió: ¿qué pasará con la voz de Gohan?

Como se sabe, el actor de doblaje Luis Alfonso Mendoza, quien dio su voz al personaje, murió producto de una balacera en México en el 2020. Este será el primer proyecto de la saga que no contará con él, lo que ha dado pie a preguntar cómo será remplazado.

Sobre la producción, Eduardo Garza, quien da voz a Krilin y ha sido director de doblaje de Dragon Ball Super, compartió en su cuenta de Tiktok que la producción latina honrará el trabajo del fallecido artista, así como lo ha hecho con Pepe Lavat y Abel Rocha, quienes interpretaron al narrador de la serie y al dragón Shen Long, respectivamente.

“Estamos contentos. Viene una nueva película, pero —por otro lado— saber que hay varios que ya no van a estar (...). Siempre es un trago amargo tener que suplir compañeros”, afirmó.

“¿Qué vamos a hacer con el personaje? Ese es un problema del ‘Lalo’ del futuro. Recuerden que, al final de cuentas, todo lo decide el cliente (Toei Animation). Si me pide un casting, yo propondré actores que puedan sustituir dignamente a Luis Alfonso y puedan darle continuación al personaje. Si no me lo piden y confían en mi criterio, buscaremos la empresa y yo a la mejor opción. Pero lo vamos a hacer con el mayor profesionalismo y respeto para que el trabajo quede como a Luis Alfonso le gustaría”, agregó.

Anunciada en Comic Con San Diego 2021, Dragon Ball Super: Super Hero tiene un estreno programado para el 22 de abril en Japón. Por el momento, Latinoamérica no cuenta con una fecha concreta.