El primer episodio de Shingeki no Kyojin 4, parte 2, fue todo un éxito a nivel mundial, por lo que no es de extrañar que los fans no puedan esperar el lanzamiento del segundo capítulo para ver a Eren Jaeger en acción y qué es lo que hará para detener a sus enemigos de Marley. Asimismo, el encuentro entre el protagonista y Zeke, es uno de los momentos más ansiados del shonen.

Shingeki no Kyojin 4, parte 2 se basará en el manga de Hajime Isayama. Foto: MAPPA Studios

Estreno del episodio 1 de Shingeki no Kyojin 4, parte 2

El segundo episodio de Attack on titan 4, parte 2, llegará este domingo 16 de enero de 2022 . Asimismo, MAPPA Studios dio a conocer que la temporada final del anime contará con un total de 12 episodios.

Horarios por países de Shingeki no Kyojin 4, parte 2, episodio 1

El episodio 2 de la segunda parte Shingeki no Kyojin, temporada 4, se lanzará a las 3.45 p. m. en Perú. Estos son los horarios en el resto de países:

Perú y Colombia: domingo 16 de enero a las 3.45 a. m.

México: domingo 16 de enero a las 2.45 a. m.

Argentina y Chile: domingo 16 de enero a la 5.45 a. m.

España: domingo 16 de enero a las 9.45 p. m.

¿Dónde puedo ver Attack on Titan temporada 4 Parte 2?

La parte 2 de Shingeki no Kyojin, temporada 4, se podrá ver de manera online a través de la plataforma de streaming Crunchyroll y Funimation. Cabe resaltar, que los servicios ofrecen un mes gratis para acceder a su contenido, posteriormente se tendrá que pagar el monto sugerido en sus páginas web.

Shingeki no Kyojin 4, parte 2, capítulo 2 - Tráiler