Shingeki no Kyojin 4, parte 2, episodio 2: análisis del nuevo episodio de Attack on Titan

El segundo episodio de Shingeki no Kyojin 4, parte 2, se estrenó este domingo 16 de enero en streaming y ya ha dado de qué hablar en redes sociales. Tras los últimos eventos ocurridos en la entrega anterior, era de esperarse que este capítulo de Attack on Titan: final season mostrara más acción en la batalla de Eren Jaeger contra Reiner y Porco. Asimismo, los reencuentros y reflexiones son algunos elementos que no podían faltar en el reciente lanzamiento.

Análisis del episodio 2 de Shingeki no Kyojin 4, parte 2

Batalla entre Reiner y Eren

Si bien Eren se encontraba entre la espada y la pared debido a que Porco y Reiner lo estaban atacando sin parar, el protagonista pudo usar los poderes del titán Martillo de Guerra para contrarrestar los golpes.

Algo muy importante en este punto es cómo Reiner se pone en el lugar de Eren y le pide que deje de pelear para que así todos estén en paz, ya que sus acciones podrían traer el fin del mundo. Sin embargo, Jaeger no cedió ante sus palabras y continuó peleando hasta la llegada de Zeke.

Eren y Reiner se enfrentan. Foto: MAPPA Studios

La aparición de Zeke

Como ya se dio a conocer en el reciente episodio, el titán fundador (Eren) necesita tener contacto con un miembro de la familia real (Zeke) para activar el Retumbar de la Tierra y así liberar a todos los titanes colosales de las murallas de la isla Paradis.

Este momento es decisivo para la humanidad, ya que depende de la unión de los guerreros si las personas fuera de isla mueren o no, un hecho bastante controversial que pondrá a prueba a los eldianos y a la gente de Marley.

Llega el titán Bestia y entra en acción. Foto: MAPPA Studios

El arrepentimiento de Gabi

Hasta el capítulo anterior, Gabi todavía se cuestionaba sobre la actitud de los eldianos, pero no fue hasta que escuchó cómo los padres de Sasha se preocupaban por su bienestar, que se dio cuenta de que las personas de la isla no eran demonios, sino seres humanos con errores y virtudes como cualquier otro.

Debido a este entendimiento, Gabi se disculpa con Falco por haberlo “arrastrado” a Paradis y que, por su culpa, bebiera accidentalmente de la médula espinal de Zeke, lo que podría convertirlo en un titán.

Gabi se arrepiente. Foto: MAPPA Studios

La decisión de Mikasa y Armin

Pese a que los amigos de Eren se encuentran confundidos por las decisiones que él está tomando, Armin todavía no pierde las esperanzas y asegura que todo debe ser un plan del protagonista.

Cabe resaltar que Armin es uno de los personajes que más analiza las situaciones y, debido a su amistad con Eren, considera que él no los abandonó como les quiere hacer creer.

Por su parte, Mikasa está en un punto de inflexión, ya que recuerda cómo Eren dijo que la odiaba por no tomar sus propias decisiones. Es en esta parte que, por primera vez, ella se cuestiona si en realidad quiere a Eren o solo lo sigue porque es una Ackerman.

Es por esta razón que Mikasa deja la bufanda que le dio Eren con motivo de cortar los lazos que lo aferraban a él.

Mikasa deja su bufanda. Foto: MAPPA Studios

El episodio 2 de Shingeki no Kyojin 4, parte 2, dejó muchos momentos emocionantes que todo fan de la franquicia disfrutará. Ahora, solo queda esperar la siguiente entrega para conocer si se llevará a cabo el Retumbar de la Tierra.

Avance de Attack on Titan 4, parte 2, episodio 2