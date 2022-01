Attack on Titan 4, capítulo 77: ¿cuándo se estrenará el nuevo episodio?

La segunda parte de Shingeki no Kyojin 4 tiene a todos los fans con altas expectativas, esto es debido a que pronto se dará inicio a uno de los momentos más esperados del shonen: El Retumbar de la Tierra. Asimismo, la batalla entre Eren y Reiner en sus formas de titanes es algo que no podía faltar en esta nueva saga de Attack on Titan.

A continuación, conoce cuándo llegará online el episodio 77 de Shingeki no Kyojin 4: final season.

Shingeki no Kyojin 4, parte 2 cerrará la historia creada por Hajime Isayama. Foto: MAPPA Studios

¿Cuándo y a qué hora se estrena de Attack on Titan 4, episodio 77?

El capítulo 77 de Shingeki no Kyojin 4 llevará por nombre Ataque sorpresa y se lanzará de manera online este domingo 16 de enero de 2022 . Estos son los horarios para el público de Perú y otros países:

Perú y Colombia: domingo 16 de enero a las 3.45 a. m.

México: domingo 16 de enero a las 2.45 a. m.

Argentina y Chile: domingo 16 de enero a la 5.45 a. m.

España: domingo 16 de enero a las 9.45 p. m.

¿Dónde ver el episodio 77 de Attack on Titan 4?

La entrega 77 de Attack on Titan 4: final season se estrenará en las plataformas de streaming Crunchyroll y Funimation. Para poder ver cualquier contenido, es necesario el registro de datos personales del cliente y pagar el monto indicado por cada servicio.

Attack on Titan, capítulo 77 - avance