Spider-Man 3 derrotó al anime: Jujutsu Kaisen 0 cae en taquilla de Japón

El anticipado estreno de Jujutsu Kaisen 0 no pudo frente al poderío de Spider-man: no way home en la taquilla de Japón. Durante su tercera semana en cines, el estreno de la película de Marvel y Sony desplazó a la cinta del estudio MAPPA a la segunda posición del ranking de ganancias semanales, según un informe de Anime News Network.

A pesar de que la película anime mantiene un buen rendimiento en los cines, incluso mejor que el de Evangelion 3.0+1.0 (filme más visto de 2021 en tierras japonesas), finalmente no ha podido frente a la tercera historia del Hombre Araña.

El rendimiento de Jujutsu Kaisen 0 en Japón

De acuerdo con Anime News Network, la adaptación del manga creado por Gege Akutami generó una ganancia de 7,7 millones de yenes y ha vendido un total de 5,6 millones de boletos en el país asiático.

Yuta Okkotsu en la primera película de Jujutsu Kaisen. Foto: Mappa

Dichos números la han colocado como la película número 80 en ser la más taquillera de la historia de Japón a pesar de haber sido desplazada por No way home.

¿De qué trata Jujutsu Kaisen 0?

Jujutsu Kaisen 0 es una precuela del anime homónimo. Esta historia se centra en el estudiante de secundaria Yuta Okkotsu, quien es perseguido por el espíritu maldito de su amiga de la infancia, Rika.

Jujutsu kaisen 0 llegó a los cines el 24 de diciembre. Foto: MAPPA Studios

Al no ser un “Curse” ordinario, el profesor del Instituto ‘Jujutsu’, Satoru Gojo, convence a Yuta de enrolarse en la academia y aprender a controlar el alma que lo persigue.