Shingeki no Kyojin 4: fan crea video sobre El Retumbar y transformación de Eren

La temporada final de Shingeki no Kyojin llegó al streaming el último 9 de enero. A tan solo pocas horas de su estreno, el anime se ha vuelto tendencia en Twitter y en otras redes sociales, por lo que no es de extrañar que los seguidores estén a la expectativa de todo lo relacionado a la última entrega de Attack on Titan.

Debido al éxito del anime, el canal de Youtube Outlaw Entertainment ha compartido un video fan sobre El Retumbar. Como se sabe, este suceso, según el manga, se da cuando Eren y Zeke tienen contacto y así liberan a todos los titanes dentro de las murallas de la isla Paradis.

En el material se puede ver cómo es que el protagonista corre en busca de su hermano; pero, poco antes de llegar, Gabi le dispara en la cabeza. Segundos después, Zeke logró agarrar a Eren Jaeger y activar El Retumbar.

El manga de Shingeki no Kyojin terminó en el capítulo 139. Foto: composición / WIT Studio / Hajime Isayama

Como parte de este momento, el guerrero tiene su última transformación y se convierte en el titán más grande y poderoso de todos los tiempos.

El video del conocido youtuber ha generado, hasta el momento, más de 200.000 vistas en tan solo pocos días. Asimismo, la descripción hace referencia a una de las líneas más recordadas del manga.

“Has estado esperando... a alguien todo este tiempo, durante 2.000 años, ¿verdad...?”, cita el texto compartido por el creador del clip.

¿Cuántos episodios tendrá Shingeki no Kyojin 4, parte 2?

Según revelaron los servicios de streaming Crunchyroll y Funimation, la segunda parte de Attack on Titan 4 tendrá 12 episodios en total, cuatro capítulos menos que su anterior entrega.

Shingeki no Kyojin - video fan de El Retumbar