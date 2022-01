Shingeki no Kyojin 4, parte 2, episodio 1: ¿qué pasó con Levi tras la explosión con Zeke?

El último domingo 9 de enero se estrenó finalmente el episodio 76 de Shingeki no Kyojin 4, parte 2. Esta entrega es una de las más esperadas por los fans, ya que veremos animado uno de los momentos más épicos del manga: el Retumbar de la Tierra. Asimismo, el enfrentamiento entre los titanes y la llegada de Ymir Fritz son sucesos que no podían faltar en esta saga de Attack on Titan.

Si bien este reciente capítulo ha mostrado varios elementos interesantes como la llegada de Marley a la isla Paradis y cómo es que Zeke se recuperó luego de la explosión causada por Levi, la duda sobre la salud de este último es algo que llamó más la atención.

A continuación, explicaremos con spoilers qué sucedió con Levi Ackerman y cuál es su estado después de sufrir el terrible accidente.

¿Qué pasó con Levi en Shingeki no Kyojin 4, parte 2?

En la primera parte de Attack on Titan, temporada 4, Levi tenía capturado a Zeke para evitar que se reúna con Eren; sin embargo, tras una intensa pelea entre ambos, el titán bestia fue acorralado por el capitán y luego amenazado de ser destruido con una lanza relámpago que tenía sobre él.

Pese a la crítica situación, Zeke hizo caso omiso a la advertencia y decidió activar el arma para explotar junto al líder del escuadrón. Es a inicios del episodio 76 del anime que aparece Levi en manos de Hange Zoe, quien le aseguró a Floch y a sus aliados que él está muerto.

Poco después, cuando Zeke sale totalmente recuperado del estómago de un titán, Hange decide saltar al río junto a Levi para protegerlo de los enemigos. ¿Qué pasó con el capitán?

Según reveló el manga, el guerrero todavía se encuentra con vida, pero malherido debido a la explosión. Hange es quien se encarga de cuidarlo y sanar sus heridas antes de encontrarse nuevamente con los protagonistas.

Debido al daño que sufrió Levi, este perdió dos dedos y se lesiona una de sus piernas. Además, parte de su rostro quedó desfigurado tras el impacto.

A pesar de lo sucedido, esto no impidió que el capitán siga adelante apoyando a sus compañeros para detener el Retumbar de la Tierra.

Shingeki no Kyojin 4, parte 2 - tráiler