‘Attack on Titan: final season part 2, capítulo 1′: ¿cómo y dónde ver el lanzamiento del final del anime?

Este miércoles 5 de enero inició la primera temporada de estrenos anime 2022. Fueron varios títulos los que se lanzaron, desde obras totalmente nuevas hasta algunos regresos inesperados. Sin embargo, entre la amplia lista de series, una de estas era la esperada por los seguidores de la animación japonesa, se trata de Attack on Titan: final season part 2, temporada que pondrá final a la historia creada por el mangaka Hayime Isayama, confirmada con un total del 12 capítulos.

Como se recuerda, originalmente este anime debió estrenarse en diciembre de 2021, pero debido al trabajo realizado por el estudio Mappa, se tomó la decisión de retrasarlo hasta enero.

¿Cuándo sale la temporada 4 Parte 2 de Shingeki no Kyojin?

El primer capítulo de la segunda parte de la última temporada de Attack on Titan (shingeki no Kyojin) se estrenará este domingo 9 de enero de 2022 a la 10.00 a.m. (hora Perú) a través de la web oficial de Crunchyroll.

A continuación, conoce la fecha y hora para ver el episodio en los diferentes países.

México, Centroamérica (excepto Panamá): domingo 9 de enero a las 9.00 a. m.

Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Cuba: domingo 9 de enero a las 10.00 a. m.

Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico: domingo 9 de enero a las 11.00 a. m.

Chile, Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay: domingo 9 de enero a las 12.00 p. m.

¿De qué trata Shingeki no Kyojin?

Muchos años atrás, la humanidad estuvo al borde de la extinción con la aparición de unas criaturas gigantes que devoraban a las personas. Al huir, la gente consiguió sobrevivir en una ciudad fortificada con altas murallas, cuyo propósito era proteger a hombres y mujeres de los titanes. Ahora, esa paz está a punto de verse interrumpida por una cadena de acontecimientos que llevará a desvelar qué son estos monstruos y cómo fue que aparecieron en su mundo.

Shingeki no Kyojin - temporada final, póster promocional. Foto: Mappa

¿Qué titanes posee Eren Jaeger?

Hasta la primera parte de Shingeki no Kyojin 4, Eren tiene en total tres de los nueve titanes cambiantes. Estos son sus nombres: