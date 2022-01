Shingeki no Kyojin: Gabi, Ymir, Jean y los personajes más infravalorados del anime

Shingeki no Kyojin es uno de los animes y mangas más populares a nivel mundial. Esta obra creada por Hajime Isayama sorprendió a más de uno debido a una trama ingeniosa y llena de momentos memorables. Pese a los innumerables puntos a favor de la franquicia, lo cierto es que los personajes de Attack on Titan fueron pieza clave para el éxito del shonen.

Si bien algunos personajes como Levi, Eren, Mikasa, Erwin e incluso Armin son los favoritos de muchos seguidores, hay otros que, lamentablemente, no corrieron con la misma suerte y carecieron de un gran desarrollo dentro de la historia.

Ymir

Ymir es uno de los miembros del cuerpo de exploración que tuvo un pasado bastante nostálgico. Luego de suplantar a Ymir Fritz (la fundadora de los titanes) y ser convertida en titán, ella pasó más de 60 años deambulando sin consciencia por la isla Paradis.

Su papel en escena se profundizó en la tercera temporada del anime, cuando les reveló a sus compañeros su verdadera identidad. Sin embargo, la sorpresa fue poca cuando decide abandonar la isla e irse como rehén de Reiner y Bertolt para proteger a Historia. Tiempo después, se conoce que ella muere tras ser comida por otro titán.

Pese a que el motivo que le llevó a Ymir a tomar esta iniciativa fue por un acto de amor hacia Historia, la verdad es que Shingeki no Kyojin demostró en este personaje lo cruda que puede ser la vida sobre el destino de algunas personas.

Ymir regresa a su forma humana. Foto: WIT Studio

Historia Reiss

La evolución de Historia a lo largo de Attack on Titan es de rescatar. Cuando apareció por primera vez como Krista Lenz, era considerada una de las más débiles de su grupo. Pero, al formar un vínculo con Ymir, la guerrera pudo darse cuenta de su verdadero valor y se dio a conocer al mundo como la hija ilegítima de Rod Reiss.

Tras revelarse como Historia, ella decidió vivir en libertad y sin ataduras por el apellido de su familia. No obstante, el final de este personaje es uno de los más amargos del shonen, ya que sucedió todo lo contrario a lo que ella deseaba: se volvió reina de Paradis y tuvo un hijo como parte de un plan del gobierno.

Aunque la guerrera hizo varios cambios como reina y decidió apoyar a los niños huérfanos, sin duda alguna sus ansias de probar la libertad se vieron reducidas.

Historia Reiss de Shingeki no Kyojin. Foto: WIT Studio

Floch Forster

Considerado como uno de los más odiados de Shingeki no Kyojin, Floch, es un personaje clave en la franquicia. Él es quien lidera a los Jaegeristas y quien no duda en sacar en cara los defectos y ‘errores’ de los protagonistas.

Su corta participación en escena mostró que no le importa seguir a un demonio (Eren Jaeger) con tal de restablecer su nación que por tantos años fue condenada.

Floch Forster, uno de los más odiados de Attack on Titan. Foto: MAPPA Studios

Gabi Braun

Si de personajes más criticados se trata, Gabi se lleva la corona. A pesar de que muchos fans le guardan resentimiento por haber asesinado a Sasha Blouse, la menor es un claro reflejo de que la cadena de odio y venganza solo lleva a la desgracia.

Al igual que Eren, Gabi es impulsiva y temeraria. Además, es capaz de proteger a los suyos a toda costa. Sin embargo, al llegar a la isla y convivir con sus aparentes enemigos, se dio cuenta de que no todo es lo que le habían hecho creer, por lo que decide cambiar de perspectiva.

Gabi Braun de Shingeki no Kyojin. Foto: MAPPA Studio

Jean Kirschtein

En más de una ocasión, Isayama ha confesado que Jean es su personaje favorito y es de entender. Tal y como mencionó Marco en una escena, Kirschtein no tiene mucha fuerza ni es un genio, pero posee una gran habilidad: considerar a los más débiles.

Con el paso de las temporadas, Jean se volvió en uno de los personajes más maduros de Attack on Titan y, pese a las dolorosas circunstancias que ha tenido que enfrentar, se ha mantenido firme para no actuar con rencor. Esto se demuestra cuando tuvo la oportunidad de elegir la muerte de Gabi, pero no lo hizo.

Jean Kirschtein es uno de los miembros del cuerpo de exploración. Foto: WIT Studio

