Attack on Titan: conoce el orden correcto y lista de episodios para ver la última temporada del anime

Cada vez estamos más cerca del tan esperado estreno de la segunda parte de la temporada final de Attack on Titan. Tal cual lo ha confirmado la web oficial de Crunchyroll, el anime será estrenado en todo el mundo el día domingo 9 de enero de 2022. De momento, no han confirmado la cantidad total de episodios, aunque según un conocido leaker japonés, la producción sería de 12 capítulos.

Pero si a puertas de terminar el año aún no has visto la obra más famosa de Hajime Isayama, aquí te dejamos con el orden y la lista completa para ver y entender todo lo referente a Shingeki no Kyojin.

Orden para ver Attack on Titan:

Temporada 1

Tuvo 25 capítulos.

La historia comienza contando cómo la humanidad está al borde de la extinción por culpa de los titanes y cómo los últimos sobrevivientes se han refugiado dentro de unas gigantescas murallas, hasta el día en que el colosal aparece, recordándoles lo que era el verdadero terror. Entonces aparece Eren, el protagonista, quien se une a un cuerpo de exploración, con la meta de eliminar a todos los titantes, pero tiempo después se entera de una terrible verdad, él puede convertirse en una de esas criaturas.

Temporada 2

Tuvo 12 capítulos.

Tras enterarse de cómo los humanos pueden convertirse en titanes y que además tienen a infiltrados entre sus filas, la legión de exploración comienza la búsqueda de quiénes están filtrando información y causando el fracaso de sus misiones, pero entonces descubren información lo que sucede afuera de las murallas y sobre la familia que los gobierna.

Temporada 3 (parte 1 y 2)

Tuvo 22 capítulos.

Tras conocer los secretos detrás de los muros y lo que ocultaba la realeza, la legión de exploración provoca un golpe de estado para poder proteger a la población, pero ahora comienzan a ser atacados por nuevos titanes, aparecen el Titan Bestia, Titar Carguero, Titan Acorazado y el Titan Colosal, todos con el único objetivo de hacerse con Eren, el portador del poder capaz de controlar a los gigantes.

Temporada 4 (Parte 1)

Tiene 16 capítulos hasta el momento.

Tras una primera victoria en la Isla Paradise, Eren y sus compañeros comienzan una invasión al pueblo que los ha oprimido por miles de años, estalla la guerra contra Marley.