Animes diciembre 2021: ¿quiénes son las 10 mejores waifus de la temporada?

El fandom de otakus tienen la misma decisión cada año. ¿Quién se convertirá en la ‘Best Waifu’ de temporada? Elegir a una es realmente complicado, ya que siempre se lanzan entre 40 a 50 animes, por lo que a poco de culminar la emisión de las series y tras un intensivo análisis de comentarios a través de las redes sociales, este podría ser el ranking ideal para todos.

Todas las chicas seleccionadas para este top fueron elegidas tomando en cuenta la apariencia, la personalidad y el aporte que tenía en el anime, además de evaluar la relación que tenían con el protagonista de su respectiva serie. Otro punto importante es su posición en el ranking de Anime Trending.

Estas son las 10 mejores waifus del último trimesrtre de 2021:

Miko Yotsuya.

Anime: Mieruko-Chan.

Seiyuu: Sora Amamiya.

Mieruko-chan | Shouko Miko. Foto: Passione

Shouko Komi.

Anime: Komi-san wa, Komyusho desu.

Seiyuu: Aoi Koga.

Rit.

Anime: Shin no Nakama ja Nai to Yuusha no Party.

Seiyuu: Megumi Hayashibara.

Eris Boreas.

Anime: Mushoku Tensei.

Seiyuu: Ai Kakuma.

Shouko Komi | Rit | Eris Boreas. Foto: Difusión

Hana Yurikawa.

Anime: Mieruko-Chan.

Seiyuu: Kaede Hondo.

Destiny.

Anime: Takt Op Destiny.

Seiyuu: Shion Wakayama.

Touko Sakurai.

Anime: My Senpai is Annoying.

Seiyuu: Saori Hayami.

Hana Yurikawa | Destiny | Touko Sakurai. Foto: difusión

Doki-Chan.

Anime: Gambare, Douki-chan.

Seiyuu: Nene Hieda

Yuzuki Tachibana.

Anime: Taisho Otome Fairy Tale.

Seiyuu: Saya Aizawa.

Setsuna.

Anime: Hanyou no Yashahime.

Seiyuu: Mikako Komatsu.