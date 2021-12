Crunchyroll: conoce los nuevos títulos que llegarán próximamente a la plataforma de streaming anime

Este martes 21 de diciembre, la web oficial de Crunchyroll, la plataforma de streaming más popular para disfrutar de los mejores animes, dio a conocer su lista definitiva con más de 30 series nuevas y que continúan en su catálogo. Los simulcasts desde Japón, subtituladas y dobladas, incluirán Attack on Titan - Temporada final, parte 2, además también llegarán otros títulos originales, como FreakAngels, My Dress-Up Darling, Orient y The Case Study Of Vanitas, entre muchos otros muy esperados.

Animes como Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc y Platinum End también forman parte de la lista de nuevos confirmados. Por su lado Blade Runner: Black Lotus, la serie original Crunchyroll y Adult Swim, y el súper éxito shonen One Piece continuarán con nuevos episodios. Además, Ranking of Kings llegará a Crunchyroll por primera vez desde su estreno en la última temporada.

A continuación te dejamos con la lista completa de animes confirmados con sus fechas de lanzamiento para Crunchyroll.

Entre los simulcasts nuevos de Crunchyroll para la próxima temporada tenemos:

Attack on Titan Final Season Part 2 – ¡Eren Yaeger y sus compañeros se dirigen a la batalla final! Estreno 9 de enero.

FreakAngels - Tras el fin de la civilización como la conocemos, doce jóvenes psíquicos de 23 años aspiran a reconstruir la sociedad. La temporada completa de 12 episodios se estrena el 27 de enero.

In the Land of Leadale - Viéndose atrapada en un MMORPG, una mujer intentará comenzar una nueva vida en las tierras de Leadale.

Princess Connect! Re: Dive Season 2 - El gremio gourmet regresa con más aventuras en una nueva temporada de Princess Connect! Re: Dive.

Próximos estrenos anime.

Love of Kill - ¡Dos asesinos se ven involucrados en una batalla entre sus respectivas organizaciones en este thriller!

The Strongest Sage with the Weakest Crest - Cuando un poderoso sabio se reencarna en otro mundo, está dispuesto a demostrar al mundo que puede llegar a ser de nuevo el más fuerte.

Miss KUROITSU from the Monster Development Department - Sigue a Miss Kuroitsu mientras crea criaturas de todo tipo para una organización malvada con la intención de que peleen contra superhéroes.

Próximos estrenos anime.

Life With an Ordinary Guy Who Reincarnated Into a Total Fantasy Knockout - ¡Dos amigos acaban transportados a otro mundo, pero uno de ellos lo hace convertido en una preciosa chica!

Akebi's Sailor Uniform - ¡En una prestigiosa academia femenina, una nueva estudiante aspira a hacer tantas amigas como pueda!

CUE! - 16 aspirantes a actrices de voz aspiran a cumplir sus sueños: ¡convertirse en famosas en el mundo del anime!

Animes próximos a estrenarse.

Orient - De la autora de Magi llega una nueva historia de fieros guerreros que luchan contra monstruos en la Era Neo-Sengoku.

My Dress-Up Darling - Dos mundos opuestos se encuentran cuando un tímido joven y una popular chica conectan a través del mundo del cosplay.

Sabikui Bisco - Un joven explora un Japón destrozado tras un evento apocalíptico e intenta sobrevivir como puede.

Animes próximos a estrenarse.

Tokyo 24th Ward - Tres amigos de la infancia intentan salvar el futuro de una isla artificial en la bahía de Tokio.

Theatre of Darkness: Yamishibai Season 10 - ¡Disfruta de la próxima temporada de terror de Theatre of Darkness!

World's End Harem - World's End Harem está basado en el manga de Link y Kotaro Shono que se publica desde 2016 en la Shonen Jump+.

Próximos estrenos anime.

Las series que continúan desde la última temporada, nuevas en Crunchyroll:

Ranking of Kings –– Un joven príncipe parte en un viaje para demostrar que merece estar entre las filas de los reyes.

The Case Study of Vanitas – Vanitas y Noé continúan investigando los secretos de la Maldición de la Luna Azul.

Próximos estrenos anime.

Entre los simulcasts que continúan:

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc – ¡Tanjiro y sus compañeros luchan contra terribles demonios en una nueva misión en el Distrito Rojo de Yoshiwara!

Blade Runner: Black Lotus - Ambientada en Los Angeles en 2032, llega una nueva serie del universo Blade Runner con Blade Runner: Black Lotus.

Próximos estrenos anime.

Platinum End – ¡Del dúo creador de Death Note, un joven deberá luchar contra otros 12 humanos seleccionados para convertirse en el próximo dios del mundo!

Boruto: Naruto Next Generations - ¡Boruto continúa sus aventuras para convertirse en el ninja definitivo con el Equipo 7 y todos tus ninjas favoritos de Konoha!

Próximos estrenos anime.

One Piece – ¡Luffy y los Sombreros de Paja continúan sus aventuras en Wano y luchan contra los poderosos Emperadores!

Digimon Ghost Game - Llega una nueva historia de Digimon, ¡esta vez sumando fantasmas y hologramas al cóctel!

Dragon Quest: The Adventure of Dai - Basado en la clásica serie Dragon Quest, ¡sigue a Dai y su grupo en su gran aventura para derrotar al señor oscuro Hadlar!

Próximos estrenos anime.

Kiyo in Kyoto: From the Maiko House - Dos chicas persiguen sus sueños en la antigua capital en este tierno slice-of-life sobre una aspirante a maiko y la cocinera de la casa.

Tropical Rouge Pretty Cure - Una nueva serie de PreCure está en Crunchyroll, ¡y a brillar tropicalmente!

Próximos estrenos anime.

Yashahime: Princess Half-Demon–The Second Act – ¡La secuela de la famosa historia de la era feudal continúa con Yashahime: Princess Half-Demon - The Second Act!

Nuevos especiales:

The Irregular at Magic High School: Reminiscence Arc - Miyuki y Tatsuya protagonizan un prólogo especial a The Irregular at Magic High School. Estará disponible en los siguientes territorios: Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Reino Unido, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda.

Próximos estrenos anime.

Lord El-Melloi II’s Case Files {Rail Zeppelin} Grace note -Special Episode - ¡Los fans de TYPE-MOON podrán disfrutar de un nuevo episodio especial protagonizado por Lord El-Melloi! Estará disponible en los siguientes territorios: Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Reino Unido, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda.