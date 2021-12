Inuyasha: entrevista exclusiva con el director del tráiler de Hanyo no Yashahime 2

Por Kevin Moreno

Yashahime: princess half-demon es un anime que trajo de vuelta el universo de Inuyasha, creado por Rumiko Takahashi, y despertó muchas expectativas en el fandom cuando el estudio Sunrise anunció que veríamos de nuevo un show centrado en las hijas de Sesshomaru y Rin, Towa y Setsuna, acompañadas por la descendiente d.e Inuyasha y Kagome, Moroha.

La serie gozó de éxito desde su debut y actualmente emite su temporada 2, la cual consigue dar de qué hablar no solo en Japón, sino también en el resto del mundo. Por ello, logramos contactarnos con el director de tráilers de la serie para esta segunda parte, Yuichiro Yokoyama, quien con la autorización de Sunrise y Viz Media accedió a una entrevista para hablar de su trabajo y el anime.

Conoce todos los detalles de Hanyo no yashahime 2. Foto: Sunrise / Shogakukan

¿Cómo inició su carrera en la industria del anime?

Bueno, más que en la industria del anime, empecé en una empresa que compilaba películas, anime y videojuegos. Cuando empecé era un trabajador a tiempo completo y mientras trabajaba en esa industria me di cuenta que la producción de soundtracks y música era importante para las series y me interesé en laborar en esta área.

¿Qué series, ya sea anime o live action, han influenciado su trabajo?

Estoy mayormente influenciado por las series Tokusatsu y Ultraman. Pero en términos de animación fue la película Street fighter II. De estas influencias, aprendí de aspectos como los sueños, la fuerza y también la belleza. Ese es el origen de lo que pienso que es cool o poderoso.

¿Cómo fue contactado por Sunrise para elaborar el tráiler de Yashahime: princess half-demon temporada 2?

Hace 3 años, tuve la oportunidad de trabajar en la versión cinematográfica de City hunter: shinjiku private eyes (2019). En el proyecto estaba el señor ‘Naka’, quien actualmente se volvió el productor de Yashahime: princess half-demon y fue él quien me contactó para trabajar en el tráiler de la serie. Es un honor para mí.

¿Tiene un sentimiento especial por el universo de Yashahime: princess half-demon e Inuyasha?

Me gustan los temas musicales que Kaoru Wada compuso para Inuyasha, siempre he amado sus creaciones y, desde entonces, siempre he amado su banda sonora. También, al trabajar en este proyecto de Yashahime, me convertí en un fan del universo Inuyasha, especialmente ahora de las hijas de los personajes clásicos: Towa, Setsuna y Moroha.

¿Cuál es su personaje favorito de Inuyasha o Yashahime?

Hablando de personajes, me gustan Inuyasha, Kagome, Sesshomaru y Rin. De hecho es mi esposa la que es muy fan de Inuyasha, ella vio la serie, leyó el manga. A ella le gusta Yashahime: princess half-demon, como parte del universo Inuyasha, y ella me ayuda cuando tengo preguntas específicas sobre el show, como cuando quiero saber más acerca de Tenseiga, Jaken, entre otros elementos.

De hecho, mi esposa es la experta en Inuyasha. Yo soy más especialista en la serie de Yashahime, desde que empecé a trabajar en el proyecto. Tengo que decir que Towa es mi favorita. Kagome, Inuyasha, Sesshomaru y Rin, son mis preferidos de la serie clásica.

Nos gustaría saber acerca de cómo se elabora un tráiler para animes, ¿con cuántas semanas de anticipación se elabora el PV?

En general, para los tráilers, el proceso toma un largo tiempo antes de que se estrene la serie. A veces me toma tres o seis meses antes del lanzamiento, pero depende de cada show. En el caso de Yashahime, desde el momento que me pidieron crear el tráiler, hasta la fecha de debut, tuve solo un mes para crearlo.

¿Tenía usted conocimiento de los primeros capítulos de la serie o se le indicaron algunas escenas clave?

No tuve mucho tiempo, en comparación con otros proyectos, y tuve que cumplir con un proceso de ver los episodios desde el 1 al 29. Después, me pidieron desde Sunrise ciertas escenas más importantes para cada una de las protagonista Yashahime y fueron las que usé para el tráiler de la temporada 2.

Después de que el tráiler fue producido, y el resto de los episodios fueron completados, fui capaz de verlos y me di cuenta que las escenas lucían mucho más cool que cuando las vi en preproducción. Estaba muy impresionado por el resultado final.

En realidad, desde el momento que recibí la orden, hasta la fecha en que tenía que completar el PV, solo tenía menos de un mes. Me enviaron el material durante un fin de semana y para el siguiente lunes ya iban a empezar con las reuniones, así que tuve dos días para ver todos los capítulos.

¿Quién da el visto bueno para la publicación del tráiler? ¿El director de la serie, tal vez el guionista o es la productora?

*Para esta pregunta nos presentaron a la señorita Itou, del equipo de Marketing de Sunrise, quien fue la encargada de respondernos esta interrogante.

De hecho no existe una sola persona que decida eso. Es un grupo, entre los cuales está Sunrise y Yomiuri TV, además se incluye al comité de producción, así como también Shogakukan. El director de la serie no es necesariamente quien de la luz verde al tráiler, pues se trata de un consenso en grupo.

Muchos fans en Latinoamérica estuvieron fascinados con cada parte del tráiler, ¿cuál fue su objetivo principal con cada acontecimiento que se reveló?

Esto podría sonar muy cliché, desde el principio hasta el final, yo quería que la audiencia sintiera que cada escena era poderosa, enérgica y que al público se le ponga la piel de gallina.

A muchos fans les gustó ver la escena de Rin frente a Zero al finalizar el tráiler, ¿cuál fue la idea para ponerla hasta el cierre del vídeo?

*Para responder esta pregunta, el señor Yokoyama nos mostró el PV e hizo una explicación de algunas partes clave del tráiler.

Me pareció importante presentar los elementos de Inuyasha al principio como un gancho, ya que todos aman a Inuyasha y Sesshomaru, al igual que sus ataques.

Inuyasha en Hanyo no yashahime 2. Foto: Sunrise / Shogakukan

Sesshomaru en Hanyo no yashahime 2. Foto: Sunrise / Shogakukan

Después de eso, mostré a Rin y el Árbol de las Edades, y cómo se tornó de azul a rojo. Pensé que los fans llegarían a darse cuenta de que ella estaba llorando. Creí que los aficionados pausarían el tráiler en cada escena porque eran muy interesantes.

Rin en el Árbol de las Edades. Foto: Sunrise / Shogakukan

También presenté a Bokusen-Oh y Totosai.

Hijas de los protagonistas. Foto: Sunrise / Shogakukan

La idea de poner a Rin con Zero al final del tráiler, tenía dos intenciones:

Era para sorprender al público y mostrar que ellas dos se habían conocido.

Deseaba poner esta escena al final del logo, para mostrar una diferencia en la línea de tiempo, y que esto ocurrió en el pasado, antes que Rin quedase dormida.

Nueva imagen del tráiler de Hanyo no yashahime 2. Foto: Sunrise / Shogakukan

Quería hablar sobre la construcción de la última parte del PV. Esto es acerca de lo que fue más desafiante para mí y era cómo presentar el regreso de Setsuna en el tráiler, porque deseaba tener un buen ritmo. Sin embargo, fue complicado, pues todos esperaban su resurrección, ya que estaba en el póster. Todo el mundo sabía que ella iba a volver y tuve que pensar cómo ponerla en el adelanto.

Enfrentamiento de Setsuna. Foto: Sunrise / Shogakukan

Usé escenas diferentes del PV con diálogos de otras partes del mismo. Fui muy cuidadoso para ajustar estas secuencias y que luzcan cómo si fuesen auténticas.

Towa y Setsuna reunidas. Foto: Sunrise / Shogakukan

En el apartado musical, las escenas de las gemelas tenían un tono serio así que busqué crear un balance y por ello al inicio usé el tema principal de las Yashahime. Luego se usa el soundtrack de Towa que posee una tonada más reflexiva y tras ello se escucha la canción de retorno de Setsuna, que también encaja para un momento serio. Mi momento más grandioso en el tráiler es la transición del momento de la resurrección de Setsuna hacia la parte final con una versión alterna del mencionado tema de las Yashahime y pareciese que es la misma canción, pero es una transición entre dos canciones diferentes.

¿Sabían o imaginaban qué tanto los fans latinos amaban el show?

Yo sí sabía que la serie de Inuyasha era popular fuera de Japón, pero no sabía qué tan querido era el anime. Cuando estaba creando el vídeo, en general, fue muy difícil para mí. Ahora me siento presionado por esa popularidad, era algo de lo que no estaba consciente, pero la respuesta en el exterior ha sido tan grande que estamos agradecidos.

En nuestro continente la pareja Sesshomaru y Rin ha ganado bastante popularidad y tiene una comunidad activa enorme, ¿pasa lo mismo en Japón?

Es muy difícil para mí decirlo, porque no estoy muy inmerso en la comunidad del fandom, pero sé que todo de Yashahime en sí es muy popular en Japón. Cada semana durante la emisión de los capítulos, la serie se vuelve tendencia en redes. Es un show que domina los trends y que se que es popular afuera. Al contribuir con esta serie, siento una gran responsabilidad para hacerlo bien.

Inuyasha y Kagome también son una pareja con miles de fans en Latinoamérica y muy popular, entonces muchos desean saber si tendrán más apariciones en esta segunda temporada, ¿nos podría contar algo al respecto?

Justo ahora estoy trabajando con Sunrise en el segundo PV de la temporada 2 de Yashahime, el 25 de diciembre, durante la transmisión del episodio de ese día, se presentará el tráiler de la segunda parte y ahí veremos la respuesta a la pregunta.

Si ha logrado tener contacto con el staff de Sunrise, quisiera saber, ¿qué sienten de trabajar con un nuevo anime del universo Inuyasha, tras muchos años?

En Japón, Inuyasha ya concluyó y yo no estoy tan involucrado en ello (ser parte del viejo staff), pero se que hay mucho amor de parte del equipo y que había una necesidad de traer de vuelta el universo a la vida con la serie de Yashahime.

El señor Yokoyama cedió la palabra a Itou-san, del equipo de marketing de Sunrise, para añadir más detalles a esta respuesta:

Básicamente, el staff de Yashahime es el mismo de Inuyasha y cuando el proyecto inició, todos los recibieron con mucho gusto y están felices de reunirse nuevamente. Inuyasha fue un trabajo de renombre y eso hizo que el staff esté comprometido con esta nueva entrega. Yo era una seguidora cuando estaba en la escuela. Y los actores de voz como los de Sesshomaru y Rin son fans que aman la historia.

Las actrices de las Yashahime también eran leales aficionadas cuando estaban en la escuela, entonces, es un honor trabajar con el cast y staff.

Finalmente, ¿cuál de las protagonistas ha llamado más su atención y con cual personaje de la serie se identifica más?

Sería Towa, por su apariencia y características. Ella es muy directa e impulsiva, temperamental y apasionada. Me identifico más con ella por su cabello corto y ser tan enérgica.

Nuevo tráiler de Hanyo no Yashahime 2

