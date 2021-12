Crunchyroll: plataforma añadirá episodios especiales de Attack on Titan

Este miércoles 15 de diciembre, la web oficial del servicio de streaming, Crunchyroll, informó que desde el día 19 de diciembre, añadirá a su catálogo ocho episodios especiales en forma de OAD. Estos episodios especiales profundizarán en la colosal serie antes del estreno de Attack on Titan Final Season Part 2 el 9 de enero de 2022.

Estos nuevos episodios tendrán una duración de 23 minutos y contarán historias que suceden antes y entre las tres primeras temporadas de la exitosa serie de anime que comenzó en 2013. En Crunchyroll, los episodios estarán disponibles subtitulados en 8 idiomas en más de 200 países y regiones. La colección de episodios de OAD de Attack on Titan también estará disponible en Funimation.

Attack on Titan - episodios especiales. Foto: Crunchyroll

Los episodios 1-3 presentarán a Hange intentando capturar a su primer Titán vivo junto con una mirada retrospectiva al entrenamiento del 104º Cuerpo de Cadetes; los episodios 4 y 5 están basados en el manga Attack on Titan: No Regrets, escrito por Yasuko Kobayashi, que destaca el pasado del Capitán Levi y el Comandante Erwin Smith; y los episodios 6-8 están basados en la serie de novelas spinoffs Attack on Titan: Lost Girls, escrita por el guionista del anime Attack on Titan, Hiroshi Seko, que se centra en historias separadas con Annie Leonhart y Mikasa Ackermann.

El primer episodio de la segunda temporada de Attack on Titan estará disponible en Crunchyroll, Funimation y Hulu a partir del 9 de enero de 2022.

