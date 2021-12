Kimetsu no yaiba 2: la presentación oficial de las esposas del Pilar del sonido

El primer capítulo de Kimetsu no Yaiba 2 fue todo un éxito. Ahora, en este segundo episodio Tengen Usui, el Pilar del Sonido, uno de los Hashira más poderosos y personaje central en el Arco del Distrito Rojo buscará a Tanjiro y a sus demás compañeros para que le ayuden a encontrar a sus esposas secuestradas, Makio, Suma y Hinatsuru. Ellas son fuertes por derecho propio y hábiles en el uso de kunai con glicina, veneno que sirve para paralizar a los demonios.

¿Quién es Makio?

Makio tiene 20 años y es testaruda, audaz, confiada en sí misma y arrogante. Suele siempre reprender a las otras esposas de Uzui, aunque explota fácilmente con Suma. Eso sí, también posee un lado amable que casi siempre sale a la luz cuando se trata de su esposo. La encargada de interpretarla es Shizuka Ishigami. Entre sus trabajos anteriores se encuentran Moriarty the Patriot, Gleipnir y That Time I Got Reincarnated As A Slime.

Makio tiene 20 años y es testaruda, audaz, confiada en sí misma y arrogante. Foto: Ufotable

¿Quién es Suma?

Suma tiene tan solo 19 años y es una persona que exagera en prácticamente todas las situaciones de su vida, además de ser temerosa y cobarde ante el peligro. Su voz está a cargo de Nao Toyama, actriz de doblaje y estrella pop que se hizo conocida por sus papeles en la comedia romántica Nisekoi y la ópera Macross Delta.

Suma tiene tan solo 19 años y es una persona que exagera en prácticamente todas las situaciones de su vida. Foto: Ufotable.

¿Quién es Hinatsuru?

Hinatsuru tiene 21 años. Es la más amable y sensata de las esposas de Uzui, además de tranquila, paciente y bondadosa. Posee valentía y capacidad de estrategia para el combate. En el anime será interpretada por Atsumi Tanezaki, quien entre sus anteriores trabajos cuenta con el protagónico en la serie romántica My Little Monster.

Hinatsuru tiene 21 años. Es la más amable y sensata de las esposas de Uzui, además de tranquila, paciente y bondadosa. Foto: Ufotable.

¿Dónde ver Kimetsu no yaiba 2?

La segunda temporada de Kimetsu no Yaiba se puede ve a través de las plataformas de streaming Crunchyroll y Funimation, que, por cierto, ya tienen el episodio 1 disponible para todos sus suscriptores; este domingo estrenarán el segundo capítulo.