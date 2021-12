Netflix: Fullmetal alchemist y No game no life zero se retirarán del servicio de streaming

Este sábado 4 de diciembre se comunicó a través de las redes sociales que el servicio de streaming Netflix retirará de su cartelera dos populares animes. Se trata de Fullmetal alchemist: broderhood, la obra escrita y dibujada por Hiromu Arakawa, y No game no life zero, la película inspirada en la novela del autor Yu Kamiya.

Fullmetal alchemi y No game no life son producciones muy populares de anime. Foto: Netflix

Las conocidas series cumplen este mes tres años y podrán ser disfrutadas por sus seguidores hasta 5 de diciembre.

En lugar de las series que se retiran, dos grandes títulos llegan en diciembre a Netflix: Jojo’s bizarre adventure stone ocean, que se estrenó el 1 de diciembre, y la cuarta temporada de Aggretsuko, que llegará el 16 del mismo mes.

Jojo's bizarre adventure: stone ocean y Aggretsuko temporada 4 han llegado al streaming. Foto: Netflix

Como se recuerda, Fullmetal alchemist estrenó una primera versión de su historia en el 2003, misma que mostró un final alterno al manga y que inspiró una película que fue estrenada en 2005. Tras el final del manga se lanzó una versión fiel a la historia escrita por Hiromu Arakawa, que duró un total de 64 episodios, y una ova especial. Su popularidad llegó a tanto que Netlix y Warner Bros Pictures Japón lanzaron una película live-action.

Por otro lado, No game no life es un anime basado en la novela ligera escrita por Yu Kamiya, quien en 2014 recibió su primera adaptación animada y que en 2017 lanzó su película precuela, en la que se relató cómo fue que el mundo de juegos nació.