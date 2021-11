Shingeki no Kyojin: editor del manga asegura planes para ampliar la franquicia

Shingeki no Kyojin se encuentra cada vez más cerca de estrenar la segunda parte de su cuarta temporada. Como se sabe, esta entrega será la última y le pondrá fin al manga original de Hajime Isayama. No obstante, la franquicia estaría lejos de culminar, ya que un nuevo informe del editor de la historieta asegura que tiene planes de continuar Attack on Titan.

A través de Twitter, el encargado bajo el nombre de usuario ShingekiKyojin lanzó un tuit en el que le da las gracias al estudio Mappa por la calidad de animación que tendrá la nueva tanda de episodios.

Asimismo, el editor aprovechó el momento para decirles a los fans del popular anime que se encuentra en conversaciones con el equipo de producción para definir el futuro de la franquicia.

“¡Gracias por la animación de televisión de Attack on Titan, que no reduce nuestro disfrute incluso después de que terminara la serialización del manga! Además del anime, hemos comenzado reuniones para los próximos años, ¡así que espérenlo con ansias!”, aseguró.

Shingeki no Kyojin. Foto: Twitter @ShingekiKyojin

Bajo esta premisa, está claro que los trabajadores del shonen no están dispuestos a cerrar la historia de Attack on Titan pese a que Isayama haya decidido no continuar con su obra.

Sin embargo, se desconoce qué tipo de contenido lanzará próximamente la producción. Entre las especulaciones más valoradas en redes sociales, se cree que se podría sacar a la luz una película a modo de finalizar el manga, pero solo queda esperar un nuevo comunicado del editor.