Mieruko-Chan, capítulo 9: lanzan primeras imágenes para el noveno episodio del anime

Este viernes 26 de noviembre, la cuenta oficial en Twitter de la adaptación animada de la primera temporada de Mieruko-Chan compartió algunas imágenes de lo que será el capítulo 9 del anime, programado para lanzarse el domingo 28 del mismo mes.

Mieruko-chan - capítulo 9, adelanto. Foto: Passione

Mieruko-Chan, capítulo 9 - sinopsis

Los espectros alrededor de Miko se comportan de forma más extraña cada día que pasa. La protagonista logra escapar de la dificultad pasando a través de las visiones que tenía, sin embargo, al salir de compras con su hermano menor Kyosuke, se encuentra con un espectro que se ve más peligroso de lo normal.

El capítulo 9 de Mieruko-Chan se estrenará en Japón este 28 de noviembre de 2021 a las 7.30 a. m. (hora peruana). En el mismo horario y día se podrá ver a través del servicio de streaming Netflix.

El anime es dirigido por Yuki Ogawa, quien participó, hace unos años, en “Ishuzoku reviewers” para el estudio de animación Passione. El diseño de personajes está a cargo de Chikashi Kadekaru, dibujante de “Juni Taisen: Zodiac War”, y Kenta Ihara se encarga de los diálogos.

Mieruko-chan - póster promocional. Foto: Passione

Mieruko-Chan - sinopsis oficial

Un día, Miko, de repente, comenzó a ver seres grotescos que otros no podían. Su respuesta no fue correr, no enfrentarlos, ¡sino hacer todo lo posible para ignorarlos por completo! ¿Puede mantener la cara seria y continuar con su vida diaria mientras está rodeada de horribles monstruos?