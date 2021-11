Shingeki no Kyojin: revelan nuevo material oficial de la última temporada del anime

Muchos fans no pueden esperar para el estreno de Shingeki no Kyojin: temporada final. Esta parte del anime adaptará el arco del manga de Hajime Isayama basado en el Retumbar de la Tierra, momento en el que Eren saca a todos los titanes de las murallas de la isla Paradis para provocar un genocidio. Asimismo, MAPPA Studios volverá para animar la última entrega de Attack on Titan.

Ante las expectativas por lo que sucederá, en las redes sociales de Shingeki no Kyojin compartieron una nueva imagen previo al lanzamiento de la cuarta temporada del anime.

En la ilustración se puede ver a Eren Jaeger en primer plano y con los ojos brillantes. Al costado del protagonista aparece una serie de cuadros pequeños que resumen las escenas más importantes de las sagas anteriores.

Nueva imagen de Eren Jaeger en Shingeki no Kyojin 4, parte 2. Foto: MAPPA Studios

Además, uno de los detalles que más ha llamado la atención son las líneas luminosas que aparecen detrás del guerrero y que indican los caminos invisibles, lugar donde los titanes cambiantes obtienen su poder y en el que se encuentra Ymir.

Recordemos que esta joven tiene un papel fundamental en el arco final de Attack on Titan y que les dará a muchos más de una sorpresa dentro de la trama.

¿Cuándo se estrenará?