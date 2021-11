Tokyo revengers, manga 230: primeros spoilers y dónde leer el popular shonen

Ken Wakui se ganó los aplausos del público desde las primeras publicaciones de su manga llamado Tokyo revengers. La popularidad fue tanta que la productora Liden Films se encargó de producir el anime que, hasta el momento, cuenta con una sola temporada. No obstante, los fans pueden disfrutar de las publicaciones del shonen cada semana.

Ante las expectativas por lo que pasará, mencionamos todos los detalles del capítulo 230 del manga de Tokyo revengers.

Spoilers del episodio 230 de Tokyo revengers

El episodio 229 dejó perplejos a muchos lectores debido a que se mostró el inicio de una batalla entre dos bandos. Por su parte, Mikey tendrá que enfrentarse a Kakucho, quien no parece dispuesto a perder luego de perder a Kisaki e Izana.

Ante esto, Takemichi buscará la manera de detener a Mikey y que se aleje del mundo de las pandillas para así proteger su vida. No obstante, las cosas no serán sencillas para el protagonista, debido a que su amigo no pretende seguir sus consejos.

En el capítulo 230 de Tokyo revengers se verá a Takemichi preparándose para enfrentar a Mikey y, de esta manera, lograr que disuelva su banda.

Tokyo revengers. Foto: Kodansha

¿Cuándo llegará el manga 230 de Tokyo revengers?

Tokyo revengers, manga 230 saldrá a la luz este miércoles 10 de noviembre de 2021 . Las publicaciones del shonen son de manera semanal, por lo que cada episodio tiene historias breves.

Dónde leer el manga 230 de Tokyo revengers

La historia de Tokyo revengers se podrá leer a través de la revista japonesa Shonen Magazine (Kodansha Comics). Para los lectores de Perú y otros países de Latinoamérica, la obra está disponible en Comixology Unlimited, INKR y Mangamo.

Para el pesar de algunos fans, todavía no existe un sitio online oficial para disfrutar del manga creado por Ken Wakui.