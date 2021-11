Anime day: Netflix anuncia fecha de estreno de nuevas producciones

Netflix realza su contenido con una parrilla novedosa de animes. La empresa de entretenimiento organizó el Netflix Festival Japan 2021, evento en el que presentó variados anuncios y actualizaciones de los títulos que serán estrenados con proximidad en la plataforma. La competencia en el sector de streaming está cada vez más dura, por lo que el refuerzo de contenido es una prioridad para la industria.

Aunque animes como Jojo’s bizarre adventure: stone ocen fueron de los más aclamados en la emisión virtual, hubo otras producciones reveladas que se dieron a conocer y que, al mismo tiempo, fortalecen la oferta de animación japonesa de la plataforma.

La postura de Netflix es clara: expande su lista de títulos nipones a 90 y apuesta por más directores de la industria de animación japonesa. Ese es el caso de Yoshihiro Mori (No pudimos convertirnos en adultos) y Hitori Gekidan (Asakusa kid). También se ha incluido a estudios de películas animadas como Studio Colorido (A whisker away y Drifting home).

Además del actual éxito del anime, Netflix apuesta por los largometrajes animados y de acción en vivo (live action en inglés) que se producen en Japón con multiplicidad de oferta. De esa forma, las siguientes producciones se unen a las existentes en el servicio de streaming: The seven deadly sins, Record of ragnarok, Ruroni kenshin: the beginning y más.

¿Cuáles son las novedades del primer día del Anime day?