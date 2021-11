Shingeki no Kyojin 4, parte 2 no adaptaría todo el manga, según filtración

Desde que se confirmó que la segunda parte de Shingeki no Kyojin 4 llegará en enero de 2022, los fans no pueden esperar para conocer el final de temporada y saber qué pasará con Eren Jaeger tras activar el Retumbar de la tierra, una habilidad que haría posible liberar a los titanes que se encuentran dentro de las murallas de Paradis. Sin embargo, una reciente filtración indicó que esta entrega no sería la última, ya que no adaptaría todo el manga.

A través de la cuenta de Facebook, Shingeki no Kyojin Latinos, explicaron que existe un rumor circulando en Twitter acerca de que Attack on Titan 4 solo produciría el anime hasta el capítulo 131 de la historieta de Hajime Isayama.

Según señalaron, esta medida habría sido tomada debido a la gran carga que tendrían los trabajadores de MAPPA Studios para animar esta temporada.

En cuanto a los ocho episodios restantes del manga, se especula que la productora podría realizar una película que cierre toda la franquicia.

Otras cintas animadas japonesas, como fue el caso de Kimetsu no Yaiba, ha generado buenas ventas en taquillas dentro y fuera del país nipón, por lo que no sería extraño que suceda lo mismo con el final de Attack on Titan.

Hasta el momento, los encargados de MAPPA Studios no han revelado alguna información respecto a la segunda parte de Shingeki no Kyojin 4. Solo queda estar pendiente de sus redes sociales para conocer cualquier novedad.

Shingeki no Kyojin 4, parte 2 - tráiler oficial