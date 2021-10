Mieruko-Chan, capítulo 5: ¿cuándo y dónde ver el lanzamiento del quinto capítulo del anime de terror?

La nueva temporada de estrenos animes se inició el 1 de octubre. Desde entonces muchísimas series comenzaron su emisión, ya sea en televisión o a través de servicios de streaming. Hay algunas producciones que regresan con su continuación o segunda temporada, mientras otras verán la luz por primera vez en mucho tiempo. Entre las más vistas se encuentra la primera temporada de Mieruko-Chan, la historia que mezcla lo mejor del terror y fanservice capítulo a capítulo.

Mieruko-chan. Foto: Passione

Mieruko-Chan, capítulo 5 - sinopsis

Yuria Niguredo, compañera de clase de Miko, se ha ofrecido como voluntaria para convertirse en discípula de una vieja psíquica y se hace llamar “la nueva vidente”. Al igual que la protagonista Miko, Yuria también es capaz de ver a los espectros, pero no de forma tan nítida como la protagonista. Mientras que Miko se siente estresada de poder ver a los monstruos a su alrededor, su compañera está muy feliz. Tras varios capítulos finalmente se encuentran en la escuela y hablan acerca del tema ¿Qué sucederá ahora?

¿Dónde, cuándo y cómo ver el quinto episodio de Mieruko-Chan?

El capítulo 5 de Mieruko-Chan se estrenará en Japón este domingo 31 de octubre del 2021 a las 6.30 a. m. (hora Perú), y luego estará disponible en el servicio de streaming Crunchyroll y otras webs online. A continuación, compartimos las respectivas fechas de estreno en países latinos:

Perú, México, Colombia, Ecuador y Panamá: domingo 31 de octubre a las 6.30 a. m.

Centroamérica (excepto Panamá): domingo 31 de octubre a las 5.30 a. m.

Chile, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico: domingo 31 de octubre a las 8.30 a. m.

Argentina, Brasil y Uruguay: domingo 31 de octubre a las 8.30 a. m.

El anime es dirigido por Yuki Ogawa, mismo que participó hace unos años en “Ishuzoku reviewers” para el estudio de animación Passione. El diseño de personajes está a cargo de Chikashi Kadekaru, dibujante de “Juni Taisen: Zodiac War”, y Kenta Ihara se encarga de los diálogos.

Mieruko-chan. Foto: Passione

Mieruko-Chan - sinopsis oficial

Un día, Miko de repente comenzó a ver seres grotescos que otros no podían. Su respuesta no fue correr, no enfrentarlos, ¡sino hacer todo lo posible para ignorarlos por completo! ¿Puede mantener la cara seria y continuar con su vida diaria mientras está rodeada de horribles monstruos?