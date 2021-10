One Piece, manga 1.030: spoilers y cuándo llegará el nuevo episodio del shonen

One Piece es uno de los mangas shonen que más éxito ha conseguido dentro y fuera de Japón. Como se sabe, la franquicia ha conseguido que salga a la luz una adaptación anime y ahora Netflix está desarrollando una versión en live action. No obstante, la historieta creada por Eiichiro Oda es algo que los seguidores no pueden dejar de lado, por eso están a la espera del nuevo episodio que llegará online.

¿Cuándo llegará el episodio 1.030 de One Piece?

El capítulo 1.030 del manga de One Piece llegará el domingo 31 de octubre de 2021 y no sufrirá ningún retraso a comparación de sus anteriores episodios.

One Piece. Foto: composición / Toei Animation

Horarios de estreno del manga 1.030 de One Piece

Estos son los horarios por países del capítulo 1.030 del manga de One Piece:

Perú , México y Colombia: domingo 31 de octubre a las 10.00 a. m.

Chile: domingo 31 de octubre a las 11.00 a. m.

Argentina: domingo 31 de octubre a la 12.00 p. m.

España: domingo 31 de octubre a las 5.00 p. m.

¿Dónde leer el manga 1.030 de One Piece?

El manga shonen está disponible de manera online en el portal VIZ o en las plataformas virtuales de la revista japonesa Shonen Jump y MangaPlus.

¿Qué veremos en el episodio 1.030 de One Piece?

Según el portal Egames, el capítulo 1.030 del manga de One Piece mostrará la batalla de Kid y Law contra Big Mon. Pese a que en la entrega anterior los guerreros estaban perdiendo poder, en el próximo episodio los dos despertarán sus frutas del diablo.

Asimismo, Law conseguirá hacerle daño a Big Mon debido a un nuevo ataque. Por su parte, Kid logra que su contrincante se convierta en una especie de imán que atrae metales pesados que impiden sus movimientos.