Jump Festa 2022: toda la programación de los paneles de Dragon Ball Super, Boruto y más animes

Uno de los eventos más importantes del manga y anime que se realizará este año es el Jump Festa 2022. En su renovada edición, el festival mostrará novedades relacionadas a Dragon Ball Super, Kimetsu no Yaiba, One Piece, entre otros. Por este motivo, no es de extrañar que miles de fanáticos tengan las altas expectativas por todo lo que pasará en el show.

Ahora, un nuevo informe por parte del portal Areajugones dio a conocer la fecha del la celebración y cuándo se llevarán a cabo los paneles principales de las populares producciones.

Jump festa 2022 nos podría presentar el primer adelanto de Dragon Ball Super 2

Hora y fecha del Jump Festa 2022

El Jump Festa 2022 se cubrirá durante dos días e iniciará el 18 de diciembre de 2021 . Asimismo, se dará inicio a las 2.00 p. m. en Perú, estos son los horarios por países.

Perú, México, Colombia, Ecuador y Panamá: 2.00 p. m.

Centroamérica (excepto Panamá): 1.00 p. m.

Chile, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico: 3.00 p. m.

Argentina, Brasil y Uruguay: 4.00 a. m.

Programación del Jump Festa 2022

Estos son los horarios de Japón de los principales paneles que estarán en el Jump Festa 2022:

18 de diciembre:

Panel Secreto - 9.00 a. m.

Dragon quest: dai no daibouken - 10.30 a. m.

World trigger - 11.55 a. m.

Boruto - 1.20 p. m.

New prince of tennis - 2.50 p. m.

Dragon Ball Super - 4.20 p. m.

19 de diciembre: