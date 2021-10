Dragon Ball Heroes, capítulo 38: ¿cuándo y cómo ver el nuevo episodio del shonen?

A pesar de que el anime Dragon Ball Heroes no es considerado canon debido a que no se basa en ninguna obra creada por Akira Toriyama, esto no ha impedido que la caricatura japonesa se gane el corazón del público por mostrar diversas historias alternativas a las ya conocidas dentro de la franquicia. Asimismo, se puede ver cómo algunos villanos del pasado regresan para enfrentar a Goku Xeno y Vegeta Xeno.

Ante las expectativas de la serie animada, mostramos todos los detalles del episodio 38 de Dragon Ball Heroes, el cual promete más acción que nunca.

¿Cuándo llegará el capítulo 38 de Dragon Ball Heroes?

Tras retrasarse varias semanas, el capítulo 38 del anime llegará este domingo 24 de octubre de 2021 a las 6.00 p. m. (hora japonesa), según indicó el portal web DBS Chronicles.

Horarios para ver el capítulo 38 de Dragon Ball Heroes

Estos son los horarios por países del episodio 38 de Dragon Ball Heroes:

Perú, México, Colombia, Ecuador y Panamá: domingo 24 de octubre a las 6.00 p. m.

Centroamérica (excepto Panamá): domingo 24 de octubre a las 5.00 p. m.

Chile, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico: domingo 24 de octubre a las 7.00 p. m.

Argentina, Brasil y Uruguay: domingo 24 de octubre a las 8.00 p. m.

Dragon Ball Heroes. Foto: Toei Animation

¿Qué vimos en Dragon Ball Heroes, capítulo 37?

En el capítulo 37 de Dragon Ball Heroes se pudo ver finalmente la batalla entre Vegeta Super Saiyajin Blue Berserker y Goku Black Super Saiyajin Rose 3, un momento muy esperado por los seguidores de la franquicia. Además, apareció Black con una sorprendente transformación tras aumentar notablemente sus poderes. ¿Será el fin para Goku Xeno?

¿Quiénes son los personajes de Dragon Ball Heroes?

Como se sabe, Dragon Ball Heroes tiene lugar en el universo Xeno, por lo que los personajes de esta saga son una forma alternativa de la versión original.