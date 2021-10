One Piece, 22 años de aventura: las cinco razones de su inacabable éxito

One Piece forme parte de ese grupo exclusivo de animes que marcaron un antes y un después en la animación japonesa, pero más aún de toda una generación que creció viendo las aventuras del siempre carismático Luffy y su tripulación. La saga de Water 7 y Guerra de Marine Ford brillan como los momentos peak de la serie, pero su impacto y legado en el fanático son el verdadero tesoro que uno encuentra en la ‘Gran era de la piratería’.

Con motivo a su 22° aniversario, los seguidores del anime celebraron su vigencia y lugar en la historia luego de revitalizar el shonen. Además, contaron cómo les cambió la vida entre risas, llanto, diversión y enseñanzas. En caso de que no hayas visto el programa, te compartimos cinco razones por las que es considerado por varios fans como “el mejor anime jamás hecho”, superando incluso a clásicos como Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco y Naruto.

Un universo ficticio más grande

A diferencia de otros animes, el mundo de One Piece ha requerido la más grande biblioteca de información en wiki y no parece que vaya a dejar de crecer pronto. La cantidad de personajes, islas, (conocidas y las aún no descubiertas) y la asombrosa cantidad de detalles de cada una ayuda a diferenciar la serie como uno de los mundos shonen más ambiciosos.

Extensa duración de la ficción

El título posee una historia accesible dentro de una simple línea de tiempo. Sin embargo, varios eventos tienen repercusión en el futuro, ya sea a corto o largo plazo. Por esta razón, no es recomendable perderse de alguna saga para disfrutar todos los detalles y la historia en conjunto. La tarea no es fácil, dado que el anime posee un total de 998 capítulos y varios años pendientes para llegar a su final.

Un tono amigable para todo género

Uno de sus puntos fuertes se trata nada menos que de dicha accesibilidad, cortesía de un tono todo terreno. No es un drama o comedia pura, pero si navega por todos los géneros para ser una obra completa en todos los sentidos. Hay momentos para reír, llorar, asustarse, creer en el amor y de inspiración, los cuales suceden con una naturalidad tan virtuosa como envidiable.

Los fans están a la expectativa por conocer el tesoro oculto por el 'Rey de los Piratas'. Foto: Weekly Shōnen Jump

Creación y evolución de los personajes

La caracterización de los personajes siempre fue uno de los puntos fuertes del show. Todos, incluidos los villanos, tienen un trasfondo y pasado que explican su forma de ser, así como sus futuras decisiones. Gracias a esta base, su desarrollo adquiere credibilidad y sentido con cada evento que se presenta.

Creatividad y variedad

En el show, uno puede encontrar una variedad de colores dentro de los fondos y personajes que fácilmente sobresalen del molde del anime típico. Cada uno tiene poderes, pasado y distintivos únicos con el objetivo de que el espectador logre identificarse con alguno y formar parte del universo creado por Eiichirō Oda.

One Piece es un manga creado por el mangaka Eiichiro Oda, quien viene publicando su obra en la revista Weekly Shonen Jump desde el 22 de julio de 1997. En el año 1999, recibió su adaptación animada que se sigue emitiendo hasta la fecha con más de 900 capítulos.