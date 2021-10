Cowboy Bebop en Netflix: fecha de estreno y detalles de la serie live action

Entertainment Weekly informó que Netflix habría recurrido al elenco de voces originales del popular anime para repetir sus roles en la versión japonesa de la nueva serie de live action. Varios miembros del elenco ya habrían sido confirmados, incluido Koichi Yamadera como la voz de Spike Spiegel, quien será interpretado por el actor John Cho.

Por otro lado, Taiten Kusunoki reemplazará al difunto Unsho Ishizuka como la voz de Jet Black. También regresarán otros miembros del elenco del anime como Megumi Hayashibara (Faye), Norio Wakamoto (Vicious), Gara Takashima (Julia), Ken’yû Horiuchi (Gren) y Takaya Hashi (Teddy Bomber), así como Tsutomu Taruki y Miki Nagasawa como Punch y Judy.

Cowboy Bebop tendrá live action en Netflix. Foto: composición Netflix

La plataforma de streaming adquirió recientemente los derechos de transmisión de la serie original de Cowboy Bebop, por lo que los 26 episodios del anime estarán disponibles a partir del próximo 21 de octubre. La adquisición de la serie se hizo con el fin de que el público se familiarice con los personajes antes del lanzamiento del live action, el cual llegará el 19 de noviembre de 2021.

La nueva serie estará bajo la dirección de André Nemec, quien cuenta con experiencia previa con llevar animaciones al live action, ya que fue uno de los guionistas de las películas de Las tortugas ninja. Además, aseguró a los fans que la serie “no violará el canon en ninguna dirección”.

Por otro lado, se espera que Netflix continúe apostando por proyectos similares, como la realización de una nueva serie basada en el anime One Piece, un remake de Akira con el director Taika Waititi y una versión reinventada de Your Name.