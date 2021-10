One Piece, manga 1.028: fecha de estreno y qué pasará en el nuevo capítulo

El manga de One Piece sigue ganando fama cada semana, esto debido a la original historia creada por el japonés Eiichiro Oda. El shonen dejó sorprendidos a los fans tras revelarse la última batalla de Luffy y sus amigos, por lo que se espera que en la siguiente entrega se explique a fondo qué hará el protagonista para conseguir el tesoro perdido.

A continuación, mencionamos la fecha de lanzamiento del episodio 1.028 de la historieta, dónde leerla vía online y de manera gratuita.

¿Cuándo y a qué hora se estrenará el manga 1.028 de One Piece?

Según el portal oficial de Manga Plus, el capítulo 1.028 del manga de One Piece llegará vía online el domingo 10 de octubre de 2021 a las 10.00 a. m. (hora peruana). Ahora, te mencionamos los países con sus respectivas fechas de lanzamiento:

Perú , México y Colombia: domingo 10 de octubre a las 10.00 a. m.

Argentina: domingo 10 de octubre a la 12.00 p. m.

España: domingo 10 de octubre a las 5.00 p. m.

El manga de One Piece lanzó su primera publicación en 1999. Foto: Toei Animation

¿Dónde leer el manga 1.028 de One Piece?

La historieta está disponible de manera online en el portal VIZ o en las plataformas virtuales de la revista japonesa Shonen Jump y MangaPlus.

¿Qué pasará en el manga 1.028 de One Piece?

Según los primeros spoilers filtrados en redes sociales, el siguiente episodio se llamará Brachiojaurus y se centrará en Lucci, quien se encuentra en Onigashima con dos agentes.

Una de sus intenciones será, luego de que Kaidou sea derrotado, hacer lo posible para que Wanokuni se incorpore al Gobierno Mundial. Asimismo, tendrá como plan capturar a Nico Robin.

Por su parte, Sanji se siente incómodo con su nuevo cuerpo y pide no convertirse en un monstruo. No obstante, su situación no parece mejorar; esto debido a que luego de ser atacado por Queen, el pirata no sufrió ningún daño.

One Piece - sinopsis oficial

Un hombre había obtenido todo lo que podía querer, ya que era el rey de los piratas, Gold Roger. Antes de morir, sus últimas palabras inspiraron al mundo a aventurarse al mar: “¿Mi tesoro? Si lo quieren es suyo. Lo he escondido todo en ese lugar”. Así se dio comienzo a lo que se conoce como la gran era de la piratería, donde cientos de personas empezaron la búsqueda del gran One Piece.