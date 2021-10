Shingeki no Kyojin: revelan tráiler del arco final del manga de Attack on Titan

La conclusión del manga de Shingeki no Kyojin dividió a los fans debido a la muerte de un importante personaje. No obstante, la obra escrita por Hajime Isayama no ha dejado de ser un éxito en ventas, por lo que la editorial Kodansha ha decidido promocionar el último volumen de la historieta con un nuevo tráiler que muestra las escenas más importantes del arco final de Attack on Titan.

A través de redes sociales, la cuenta oficial de Kodansha Manga compartió el video que, a pocos minutos de su publicación, dejó cientos de comentarios de entusiasmados fans que esperan con ansias la compilación.

Asimismo, la historieta saldrá a la venta el 19 de octubre para el público de Estados Unidos. En el caso de Perú y otros países de Latinoamérica, todavía se tendrá que esperar unos meses para que llegue la obra en físico.

En cuanto a la segunda parte de Shingeki no Kyojin 4, se confirmó que la serie animada se estrenará en enero de 2022 y será la última de la franquicia.

¿De qué trata Shingeki no Kyojin?

Muchos años atrás, la humanidad estuvo al borde de la extinción con la aparición de unas criaturas gigantes que devoraban a las personas. Al huir, la gente consiguió sobrevivir en una ciudad fortificada con altas murallas, cuyo propósito era proteger a hombres y mujeres de los titanes. Ahora, esa paz está a punto de verse interrumpida por una cadena de acontecimientos que llevará a desvelar qué son estos monstruos y cómo fue que aparecieron en su mundo.