Neon Genesis Evangelion: anime complejo, creador atormentado y final trágico

Neon Genesis Evangelion dotó al género mecha de alma y corazón. Por supuesto, para un considerable porcentaje de los espectadores, la parafernalia que envuelve al anime es más grande que la obra en sí. Lo cierto es que la serie puede ser tan críptica como una cinta reconvalezca de David Lynch, o como si un ensayo filosófico también hubiera intercambiado páginas con el guion original accidentalmente.

Ciertamente, puede llegar a ser compleja, profunda y densa, pero afortunadamente gratificante como experiencia. Con el objetivo de ser mucho más que una propuesta de acción con robots gigantes, el resultado podría parecer forzado y pretencioso. Pese a ello, no es nada terrible, dado que se trata de una obra experimental y en ese campo los desvaríos son parte de su encanto.

Mención aparte merece The End of Evangelion, película con la que el creador del anime, Hideaki Anno, retomó la ficción para dar un final apoteósico, magnánimo y tan surrealista como bizarra. El público no se queda indiferente a las poderosas imágenes del clímax, desde lo grotesco a lo bello. Sobre su significado, la ficción deja los último minutos a la libre interpretación del espectador, fiel a su estilo.

Pese a que Neon Genesis Evangelion es una obra de su tiempo, su vanguardismo ha hecho que trascienda 26 años después de su creación. Lo que antes dotó a la animación japonesa de una ‘insoportable levedad’ para varios, ahora es motivo por el que miles de ‘feligreses’ acuden a este ‘evangelio apócrifo’ protagonizado por ángeles-robots.

En cuanto a la saga Rebuild, la nueva generación ya no tiene excusa para perderse la espectacular historia. Hubo una serie de modificaciones argumentales para adaptarse a la limitada extensión de las películas, pero el alma se mantuvo así como la personalidad de los personajes. Además, gana una estética moderna y vistosa, así como un tono más equilibrado y un ritmo más llevadero.

A partir de la segunda entrega, el nuevo rumbo argumental que toma la vuelve un alternativa independiente de la serie original, con sus propias fortalezas, debilidades e incluso desvaríos. Ya sea el reboot de película o la serie original, la polémica parece ser un elemento intrínseco así como el inacabable placer de verlas una y otra vez incluso cuando parezca no tener sentido.