Tokyo Revengers 223: trágica muerte de importante personaje que fans no querían ver

Como cada semana, finalmente fue lanzado el nuevo capítulo de Tokyo Revengers, la obra escrita y dibujada por Ken Wakui que día a día se viene volviendo más popular luego de la emisión de su adaptación animada. En los episodios pasados se vio cómo Takemichi y sus amigos luchaban por aferrarse a la vida gracias a las visiones del protagonista, evitando así finales trágicos; pero si algo nos ha enseñado este manga es que cada vez que se evita la muerte de alguien, otro termina cayendo en su lugar. ¿De quién fue el turno ahora?

Tokyo Revengers - manga, portada. Foto: Liden Films

PUEDES VER Kimetsu no Yaiba 2 ya tiene fecha de estreno: aquí todo sobre la segunda temporada

Tokyo Revengers - manga 223, resumen

El capítulo de esta semana tuvo tres importantes momentos. El primero es cuando se ve a Mieky reunido con Koko, el líder perteneciente a una de las pandillas más grandes de Tokyo, sin embargo, lo que el joven desconoce es que este siente un gran rencor hacia Takemichi, ya que de una u otra forma siempre ha terminado interviniendo en sus planes.

Tokyo Revengers - reunión de Mikey y Koko. Foto: Liden Films

El segundo momento clave es cuando Takemichi está a punto de ser atacado por los miembros de la facción Rokuhara, pero entonces Draken aparece frente a ellos y les explica que las cosas se han complicado y que ahora la cabeza del protagonista tiene un alto precio, por lo que debe mantenerse alejado lo más posible.

Tokyo Revengers - Takemichi le revela a Draken detalles del futuro. Foto: Liden Films

Todo parecía ir bien hasta ahí, pero tras la huida de los pandilleros, Draken cae al piso, Takemichi se pregunta qué ha pasado y es entonces cuando se muestra el cuadro el compañero de Mikey, quien aparentemente ha recibido tres impactos de bala. Antes de quedar inconsciente le dice a Takemichi: “Dile a Mikey que no cause muchos problemas, por favor. He hecho todo lo que he podido”

Tokyo Revengers - Draken cae al piso tras tres impactos de bala. Foto: Liden Films

El capítulo 24 de Tokyo revengers se estrenó en Japón el día sábado 18 de setiembre de 2021 a las 5.30 a. m. (Perú). Ya se encuentra disponible ver a través de la web de Crunchyroll

La producción de la primera temporada del anime está a cargo del director Koichi Hatsumi, quien ha trabajado anteriormente en series como Blue exorcist: Kyoto, saga en los estudios Liden Films. Por su parte, Yasuyuki Muto se encarga de los guiones de esta historia. Los nuevos diseños de personajes están bajo la responsabilidad de la dibujante Keiko Ota, conocida por haber trabajado en Ace attorney.

Tokyo Revengers - segundo arco, póster promocional. Foto: Liden Films

Tokyo revengers - sinopsis oficial

Al ver las noticias, Takemichi Hanagaki se entera de que Hinata Tachibana, su novia de la escuela secundaria, ha muerto. Ella fue asesinada por un grupo de villanos conocido como Tokyo Manji Gang.

Ahora, él vive en un apartamento con paredes delgadas y su jefe, que es seis años menor, lo trata como un idiota. En el apogeo de su vida, de repente, da un salto en el tiempo a sus días de escuela secundaria. Para salvar a Hinata y cambiar su destino, el joven trabaja a tiempo parcial y debe apuntar a la cima de la banda de delincuentes más siniestra de Kanto.